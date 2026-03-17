Умер известный актер из фильма "Назад в будущее": что известно о причинах смерти

В США в возрасте 89 лет скончался известный американский актер Мэтт Кларк, которого зрители помнят по роли в культовом фильме "Назад в будущее 3" и многочисленных вестернах. О смерти артиста сообщило издание TMZ.

По информации семьи, сердце Мэтта Кларка остановилось утром 15 марта в его доме в Остине, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине. Как сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера, хирургическое вмешательство понадобилось после того, как несколько месяцев назад Кларк испытал перелом позвоночника.

Мэтт Кларк десятилетиями работал в киноиндустрии и на телевидении, сотрудничая со многими голливудскими звездами. Его карьера началась еще в 1950-х годах с театральной сцены. Уже с 1964 года актер начал активно сниматься в фильмах и телесериалах, постепенно снискав репутацию характерного исполнителя, особенно в жанре вестерна.

Кроме роли в "Назад в будущее 3", зрители могут помнить Мэтта Кларка по появлению в ленте "Возвращение в страну Оз", телесериалу "Новые приключения Супермена" и популярному шоу "Уокер, техасский рейнджер". Одной из более поздних работ актера стала комедийная лента "Миллион способов потерять голову".

После смерти актера остались дети, многочисленные внуки и правнук.

