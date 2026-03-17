logo_ukra

BTC/USD

74026

ETH/USD

2307.83

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Помер відомий актор з фільму "Назад у майбутнє": що відомо про причини смерті
НОВИНИ

Помер відомий актор з фільму "Назад у майбутнє": що відомо про причини смерті

Помер актор Метт Кларк, відомий ролями у фільмі "Назад у майбутнє 3" та "Вокер, техаський рейнджер".

17 березня 2026, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У США у віці 89 років помер відомий американський актор Метт Кларк, якого глядачі пам’ятають за роллю у культовому фільмі "Назад у майбутнє 3" та численними вестернами. Про смерть артиста повідомило видання TMZ.

Помер відомий актор з фільму "Назад у майбутнє": що відомо про причини смерті

Метт Кларк. Фото: IMAGO/Newscom World

За інформацією родини, серце Метта Кларка зупинилося вранці 15 березня у його будинку в Остіні, штат Техас. Причиною смерті стали ускладнення після операції на спині. Як повідомило видання The Hollywood Reporter з посиланням на доньку актора, хірургічне втручання знадобилося після того, як кілька місяців тому Кларк зазнав перелому хребта.

Метт Кларк десятиліттями працював у кіноіндустрії та на телебаченні, співпрацюючи з багатьма голлівудськими зірками. Його кар’єра розпочалася ще у 1950-х роках з театральної сцени. Вже з 1964 року актор почав активно зніматися у фільмах і телесеріалах, поступово здобувши репутацію характерного виконавця, особливо у жанрі вестерну.

Помер відомий актор з фільму ”Назад у майбутнє”: що відомо про причини смерті - фото 2

Метт Кларк. Фото: Alamy

Окрім ролі у "Назад у майбутнє 3", глядачі можуть пам’ятаюти Метта Кларка за появами у стрічці "Повернення в країну Оз", телесеріалом "Нові пригоди Супермена" та популярному шоу "Вокер, техаський рейнджер". Однією з пізніших робіт актора стала комедійна стрічка "Мільйон способів втратити голову".

Після смерті актора залишилися діти, численні онуки та правнук. 

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.tmz.com/2026/03/16/actor-matt-clark-dead/
Теги:

Новини

Всі новини