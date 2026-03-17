Помер відомий актор з фільму "Назад у майбутнє": що відомо про причини смерті

У США у віці 89 років помер відомий американський актор Метт Кларк, якого глядачі пам’ятають за роллю у культовому фільмі "Назад у майбутнє 3" та численними вестернами. Про смерть артиста повідомило видання TMZ.

За інформацією родини, серце Метта Кларка зупинилося вранці 15 березня у його будинку в Остіні, штат Техас. Причиною смерті стали ускладнення після операції на спині. Як повідомило видання The Hollywood Reporter з посиланням на доньку актора, хірургічне втручання знадобилося після того, як кілька місяців тому Кларк зазнав перелому хребта.

Метт Кларк десятиліттями працював у кіноіндустрії та на телебаченні, співпрацюючи з багатьма голлівудськими зірками. Його кар’єра розпочалася ще у 1950-х роках з театральної сцени. Вже з 1964 року актор почав активно зніматися у фільмах і телесеріалах, поступово здобувши репутацію характерного виконавця, особливо у жанрі вестерну.

Окрім ролі у "Назад у майбутнє 3", глядачі можуть пам’ятаюти Метта Кларка за появами у стрічці "Повернення в країну Оз", телесеріалом "Нові пригоди Супермена" та популярному шоу "Вокер, техаський рейнджер". Однією з пізніших робіт актора стала комедійна стрічка "Мільйон способів втратити голову".

Після смерті актора залишилися діти, численні онуки та правнук.

