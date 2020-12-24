kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23299.84

ETH/USD

581.49

LTC/USD

104.22

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умер легендарный американский рок-музыкант
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер легендарный американский рок-музыкант

У музыканта случился сердечный приступ

сегодня, 09:55
Автор:

Мокрик Анастасия

Американский рок-музыкант, гитарист, певец и автор песен Лесли Уэст умер вчера, 23 декабря, в больнице Флориды. Его сердце перестало биться на 75 году жизни. О трагедии информирует журнал Rollingstone.

Умер легендарный американский рок-музыкант

ФОТО: Из открытых источников

Печальное известие журналу подтвердил брат погибшего, Ларри. По его словам, Уэста срочно забрали в больницу из его дома после остановки сердца. Рокер умер, не приходя в сознание. Известно, что у Лесли  еще в 80-х годах врачи диагностировали сахарный диабет. В 2011 году ему ампутировали правую ногу из-за того, что болезнь дала некоторые осложнения на организм.

Лесли Уэст родился в 1945 году  в Нью-Йорке. В середине 60-х он стал одним из основателей группы Vagrants, в которую входил также и его брат Ларри. Музыканты записали два небольших хита — "I Can't Make a Friend" и кавер на "Respect" Отиса Реддинга. Кроме того, рокер был основателем еще одной группы Mountain, которая играла тяжелый блюз-рок.

Также гитарист играл в группе West, Bruce and Laing и стал автором хита "Mississippi Queen", который использовали во множестве саундтреков, а также в "Симпсонах" и телешоу "Американцы".  Позднее музыкант начал сольную карьеру. На его счету совместные песни с такими знаменитостями как  Эл Купер, Джо Бонамасса и Бо Дидли. По версии британского журнала Classic Rock Лесли Уэст признан одним из самых величайших гитаристов всех временем. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о смерти обладательницы самых красивых голосов Израиля на французском языке, а также о том, что от рака умер один из создателей фильма ужасов "Чужой".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rollingstone.com/music/music-news/leslie-west-dead-1106777/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ