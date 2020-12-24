Умер легендарный американский рок-музыкант

Американский рок-музыкант, гитарист, певец и автор песен Лесли Уэст умер вчера, 23 декабря, в больнице Флориды. Его сердце перестало биться на 75 году жизни. О трагедии информирует журнал Rollingstone.

ФОТО: Из открытых источников

Печальное известие журналу подтвердил брат погибшего, Ларри. По его словам, Уэста срочно забрали в больницу из его дома после остановки сердца. Рокер умер, не приходя в сознание. Известно, что у Лесли еще в 80-х годах врачи диагностировали сахарный диабет. В 2011 году ему ампутировали правую ногу из-за того, что болезнь дала некоторые осложнения на организм.

Лесли Уэст родился в 1945 году в Нью-Йорке. В середине 60-х он стал одним из основателей группы Vagrants, в которую входил также и его брат Ларри. Музыканты записали два небольших хита — "I Can't Make a Friend" и кавер на "Respect" Отиса Реддинга. Кроме того, рокер был основателем еще одной группы Mountain, которая играла тяжелый блюз-рок.

Также гитарист играл в группе West, Bruce and Laing и стал автором хита "Mississippi Queen", который использовали во множестве саундтреков, а также в "Симпсонах" и телешоу "Американцы". Позднее музыкант начал сольную карьеру. На его счету совместные песни с такими знаменитостями как Эл Купер, Джо Бонамасса и Бо Дидли. По версии британского журнала Classic Rock Лесли Уэст признан одним из самых величайших гитаристов всех временем.

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