Умер солист популярного ВИА «Песняры»: названа причина

Старшее поколение украинцев явно опечалится, узнав о кончине одного из талантливейших солистов своего времени, участника вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Леонида Борткевича. О трагедии сообщили в Facebook-сообществе, посвященному творчеству группы.



Леонид Борткевич. Фото из открытых источников

Хиты, исполняемые белорусом Борткевичем, живы до сих пор. Многие знают тексты композиций "Журавли", "Березовый сок" или "Александрина". Леонид Борткевич не был постоянным участником "Песняров", хотя до последнего оставался творческим человеком.

В состав известного ВИА певец вошел более полувека назад — в 1970 году. Но уже через 10 лет ему пришлось выбирать между песенной карьерой и учебой в университете. Выбрав последнее, он покинул ансамбль и пытался выступать сольно.

Долгое время Борткевич проживал в Штатах, но в конце 90-х по личным причинам переехал обратно в родную Беларусь. За этим последовало и возвращение в "Песняры". В 2003 году после скоропостижной кончины Владимира Мулявина Леониду Борткевичу пророчили лидерство в коллективе. Однако руководство над "Песнярами" получил другой солист группы — Валерий Скорожонок. Это и стало окончательной причиной расставания Борткевича с изначальным коллективом.

Однако "Песняры" были ему настолько близки, что он создал одноименный коллектив. К нему присоединилось несколько бывших коллег, и они строили успешную карьеру, гастролируя со старыми хитами. После распада и этого ВИА в 2009 году Борткевич предпринял еще одну попытку воссоздать ансамбль.

По словам его бывшего партнера по сцене, уже упомянутого Валерия Скорожонка, Леонид Борткевич был предан творчеству. А вот за состоянием собственного здоровья особо не следил. Именно поэтому и скончался из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. До своего 72 дня рождения артист не дожил чуть больше месяца.

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