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Умер украинский актер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

Сердце актера перестало биться на 38 году жизни

сегодня, 22:35
Автор:

Денис Подставной

В американской больнице умер актер и по совместительству самый высокий в мире человек украинского происхождения — Игорь Вовковинский. Об этом сообщает издание Twin Cities, ссылаясь на пост матери погибшего Светланы Вовковинской в социальной сети Facebook.

Умер украинский актер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

Умер Игорь Вовковинский. Фото: Facebook

Согласно сообщению Вовковинской, Игорь умер 20 августа в 22:17 в больнице города Рочестер, штат Миннесота. У актера была болезнь сердца, которая и привела к его смерти. В последние часы жизни Вовкиновского рядом с ним в больнице находилась его мать и брат Олег. 

"Его последний ужин — кусок киевского торта и фанта", — написала мать погибшего. 

Также незадолго до смерти к актеру в больницу пришла жена брата с детьми. Он был очень рад их видеть, хотя уже к тому времени Игорю было очень тяжело разговаривать. 

Умер украинский актер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса - фото 2

Игорь Вововинский родился 18 сентября 1982 в городе Бар, что в Винницкой области. Известен своим большим ростом — 234,5 см. Мужчина был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. А в 2010 году был признан самым высоким человеком в Соединенных Штатах Америки. 

С самого детства у Вовкиновского диагностировали опухоль в гипофизе, которая стала причиной его роста. В возрасте 7 лет Игорь вместе с семьей переехал в США. Там же и проходило его лечение. 

Актер появлялся в американской комедии "Безбрачная неделя" в роли высокого товарища Джонни Хайдевея, а также в "Шоу доктора Оз", что посвящено здоровью. 

Умер украинский актер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса - фото 3

На фото — Игорь Вовковинский со своей мамой

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что актёр из фильма "Убить Билла" умер от коронавируса. Известно, что он заболел коронавирусом в конце июля. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что умерла звезда британского сериала "Шерлок". Подробнее об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://www.twincities.com/2021/08/22/igor-vovkovinskiy-one-of-the-worlds-tallest-people-dies-at-38-in-rochester/
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