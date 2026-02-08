logo

НОВОСТИ

Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд: какая причина смерти

Фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в 47 лет после борьбы с раком.

8 февраля 2026, 12:45
Автор:
avatar

Slava Kot








7 февраля в возрасте 47 лет скончался вокалист, автор песен и соучредитель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. О смерти музыканта коллектив сообщил в своих официальных соцсетях, отметив, что Арнольд ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд: какая причина смерти

Брэд Арнольд, вокалист группы 3 Doors Down. Фото: Instagram

В мае 2025 года Брэд Арнольд публично рассказал о своем диагнозе светоклеточной карциной почки четвертой стадии, давшей метастазы в легкие. Тогда Арнольд признался, что не боится болезни, хотя и болезненно воспринял необходимость отмены концертного тура. Он также обратился к поклонникам с просьбой молиться о нем.

"Нам будет очень не хватать его, и мы будем помнить его вечно", – говорится в заявлении группы о смерти Брэда Арнольда.

Группа 3 Doors Down стала одним из символов мейнстримного рока начала 2000-х. Песни Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone и Loser годами оставались в ротации рок и поп-радиостанций по всему миру. В заявлении группы отмечается, что Арнольд "помог переосмыслить мейнстримную рок-музыку, соединив пост-гранжевую доступность с эмоционально честными текстами".

История 3 Doors Down началась в середине 1990-х в штате Миссисипи. Именно Арнольд написал песню Kryptonite, ставшую прорывом для группы в 2000 году. По словам музыкантов, композиция была создана, когда ему было всего 15 лет, на уроке математики.

Коллектив трижды завоевал Billboard Music Awards, а дебютный альбом The Better Life вошел в число самых продаваемых в США. Сам Арнольд также открыто говорил о своей борьбе с алкогольной зависимостью и пути к выздоровлению, ведь певец с 2016 года полностью отказался от алкоголя.

