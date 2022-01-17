Умер звезда сериала "Кухня"

В России скончался популярный актер Иван Рудаков. Его сердце остановилось из-за последствий коронавирусного заболевания на 44 году жизни. Об этом пишет УНИАН.

Иван Рудаков - фото из открытых источников

Незадолго до смерти Рудакова, его отец Алексей сообщал, что тот находится в реанимации и его состояние крайне тяжелое. Известно, что коронавирус, который актер перенес еще летом, вывал у него тяжелые последствия — проблемы с легкими и сердцем. Последнее время Рудаков был без сознания и находился на искусственной вентиляции легких.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", — написал отец Рудакова.

За свою актерскую карьеру он снялся в более 40 проектах, а самыми популярными из них стали сериалы "Кухня", "Медиум" , "Теория любви", "Мата Хари", "Не отрекаются любя" и другие киноленты.

Напомним, что 13 января популярный российский актер Алексей Герилович скончался при невыясненных обстоятельствах. Тело обнаружили в квартире, оно было обнаженное. Российские правоохранители заявили об отсутствии следов насильственной смерти или других повреждений. При этом рядом с бездыханным телом артиста был обнаружен пакет с лекарствами. Возможно, они могли стать причиной внезапной смерти .

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в возрасте 65 лет умер известный американский актер, телеведущий и комик Боб Сагет. Тело обнаружили в номере одной из гостиниц. Наибольшую популярность артист обрел благодаря фильму "Как я встретил вашу маму", а также ситкому "Полный дом",

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