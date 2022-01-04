logo

BTC/USD

46868.81

ETH/USD

3854.19

LTC/USD

150.20

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Влад Яма едва не умер на Новый год: инцидент произошел прямо на сцене
commentss НОВОСТИ Все новости

Влад Яма едва не умер на Новый год: инцидент произошел прямо на сцене

Хореограф признался, что от смерти его спас случай

сегодня, 17:56
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Известный украинский хореограф Влад Яма ошарашил поклонников историей из жизни. Танцор рассказал, как однажды чуть не умер во время выступления. Об этом пишет ТСН. 

Влад Яма едва не умер на Новый год: инцидент произошел прямо на сцене

Влад Яма -фото: Instagram / @vladyama_official

В телевизионном шоу "Кто сверху" Яма признался, что инцидент произошел в Новый год, когда артисту было 19 лет. В то время хореограф выступал в составе украинского балета Freedom.

Во время новогоднего выступления Яма стоял на сцене в заднем ряду. И в один момент сработали хлопушки, конфетти от которых танцор случайно вдохнул, однако выдохнуть их ему не удалось. 

"Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom... У всех в руках были бокалы шампанского. Когда пробили часы: три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать", — рассказал Яма. 

В связи с тем, что артист тогда находился в последнем ряду, другие участники балета не обратили внимание на то, что ему стало плохо. В итоге, хореограф рухнул на сцену, разбив при этом бокал. Сам Яма признался, что в тот момент его спас случай: 

"Никто не мог помочь... В итоге я упал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но кажется, не дышал полминуты", – вспомнил события того дня хореограф. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что бизнес-менеджер, работавший с несколькими известными знаменитостями, включая семью Кардашьян-Дженнер, была найдена мертвой на прошлой неделе. По данным полиции, женщина получила тупые травмы и удушение. Власти арестовали 49-летнего парня Анджелы Джейсона Баркера по подозрению в убийстве.

Также на портале - Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/vlad-yama-rasskazal-kak-chut-ne-umer-na-novyy-god-1946608.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!