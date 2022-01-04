Влад Яма едва не умер на Новый год: инцидент произошел прямо на сцене

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Елизавета Черных
Известный украинский хореограф Влад Яма ошарашил поклонников историей из жизни. Танцор рассказал, как однажды чуть не умер во время выступления. Об этом пишет ТСН.
Влад Яма -фото: Instagram / @vladyama_official
В телевизионном шоу "Кто сверху" Яма признался, что инцидент произошел в Новый год, когда артисту было 19 лет. В то время хореограф выступал в составе украинского балета Freedom.
Во время новогоднего выступления Яма стоял на сцене в заднем ряду. И в один момент сработали хлопушки, конфетти от которых танцор случайно вдохнул, однако выдохнуть их ему не удалось.
В связи с тем, что артист тогда находился в последнем ряду, другие участники балета не обратили внимание на то, что ему стало плохо. В итоге, хореограф рухнул на сцену, разбив при этом бокал. Сам Яма признался, что в тот момент его спас случай:
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