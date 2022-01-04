Влад Яма едва не умер на Новый год: инцидент произошел прямо на сцене

Известный украинский хореограф Влад Яма ошарашил поклонников историей из жизни. Танцор рассказал, как однажды чуть не умер во время выступления. Об этом пишет ТСН.

Влад Яма -фото: Instagram / @vladyama_official

В телевизионном шоу "Кто сверху" Яма признался, что инцидент произошел в Новый год, когда артисту было 19 лет. В то время хореограф выступал в составе украинского балета Freedom.

Во время новогоднего выступления Яма стоял на сцене в заднем ряду. И в один момент сработали хлопушки, конфетти от которых танцор случайно вдохнул, однако выдохнуть их ему не удалось.

"Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom... У всех в руках были бокалы шампанского. Когда пробили часы: три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать", — рассказал Яма.

В связи с тем, что артист тогда находился в последнем ряду, другие участники балета не обратили внимание на то, что ему стало плохо. В итоге, хореограф рухнул на сцену, разбив при этом бокал. Сам Яма признался, что в тот момент его спас случай:

"Никто не мог помочь... В итоге я упал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но кажется, не дышал полминуты", – вспомнил события того дня хореограф.

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