Умерла актриса из сериала "Все женщины - ведьмы"

Американская актриса Шеннен Доэрти скончалась 13 июля в возрасте 53 лет от рака. Смерть звезды сериалов "Беверли-Хиллз" и "Все женщины — ведьмы" подтвердила ее менеджер Лесли Слоун.



Шеннен Догерти мертва. Фото из открытых источников

Шеннен Доэрти умерла после продолжительной борьбы с раком груди, который у нее был диагностирован в 2015 году.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с болезнью", – сказала Лесли Слоан.

Американская актриса прославилась в роли Бренды Уолш в очень популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", премьера которого состоялась в октябре 1990 года. После четвертого сезона Доэрти покинула актерский состав. Позже она вернулась в перезагрузку сериала "90210" 2008 года.

В Украине Доэрти получила популярность благодаря колдовскому фэнтези "Все женщины — ведьмы", где снялась в первых сезонах в роли старшей сестры Прю Халливелл.

После того, как у Доэрти диагностировали рак, она откровенно рассказала о своих трудностях. В 2017 году она заявила, что находится в ремиссии. Но уже через два года рак вернулся и распространился. В июне 2023 года стало известно, что рак распространился на ее мозг и она перенесла сложную операцию. В 2024 году Шеннен Доэрти заявляла, что готовится к своей смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из актрис сериала "Все женщины — ведьмы" Энни Вершинг погибла после длительной борьбы с раком.

Также "Комментарии" писали о культовой актрисе Шелли Дювалл из фильма "Сияние", скончавшейся после осложнений вызванных диабетом.