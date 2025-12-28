logo

Умерла легенда французского кино: Брижит Бардо ушла из жизни в 91 год
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла легенда французского кино: Брижит Бардо ушла из жизни в 91 год

Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Легендарная актриса французского кино оставила кинокарьеру ради борьбы за права животных.

28 декабря 2025, 12:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Легенда французского и мирового кинематографа Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. О смерти актрисы 28 декабря сообщил Фонд Брижит Бардо. Это организация, которую она основала и возглавлялась в течение десятилетий.

Умерла легенда французского кино: Брижит Бардо ушла из жизни в 91 год

Брижит Бардо умерла. Фото: AFP

Фонд Брижит Бардо опубликовал заявление о ее смерти 28 декабря. Время и место смерти актрисы не уточняются.

"Фонд Брижит Бардо с огромной грустью объявляет о смерти своей основательницы и президентки, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, решившей отказаться от своей престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию благосостояния животных и своему фонду", — говорится в заявлении.

Мировую славу Брижит Бардо принесла лента Роже Вадима "…И Бог сотворил женщину" 1956 года. Ее героиня стала символом новой женской свободы, сексуальности и мятежа против консервативных норм. На протяжении карьеры Бардо снялась более чем в 50 фильмах, сформировав культовый образ, повлиявший не только на кино, но и на моду и популярную культуру.

Умерла легенда французского кино: Брижит Бардо ушла из жизни в 91 год - фото 2

Брижит Бардо стала секс-символом в 1960-х годах. Фото: Wikimedia Commons

В 1973 году, на пике популярности, Бардо неожиданно объявила о завершении актерской карьеры в 39 лет. Она объяснила это желанием "оставить людям свой прекрасный образ" и полностью сосредоточиться на защите животных. Впоследствии актриса создала Фонд Брижит Бардо, занимавшийся спасением животных и борьбой с жестоким обращением с ними по всему миру.

Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20251228-french-cinema-icon-brigitte-bardot-dead-at-91
