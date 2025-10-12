Умерла легендарная актриса, которую называли "крестная мать Голливуда"

Мир кино потерял одну из самых известных фигур современного Голливуда. В возрасте 79 лет ушла из жизни американская актриса, режиссер и лауреат премии "Оскар" Дайан Китон, которую называли "крестной матерью Голливуда". Ее смерть подтвердила продюсер и давняя подруга Дори Рат. Артистка скончалась 11 октября в Калифорнии, подробности пока не разглашаются.

Умерла Дайан Китон. Фото: REUTERS

Дайан Китон (настоящее имя Дайан Галл) родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Она начала карьеру на театральной сцене и в 1968 году выступала в знаменитом бродвейском мюзикле Hair. Там ее заметили кинорежиссеры, и уже вскоре она получила шанс, который навсегда изменил ее жизнь.

Мировую славу Китон принесла роль Кей Адамс в культовой трилогии Фрэнсиса Форда Кополлы "Крестный отец". Именно с этой роли началась ее эпоха в большом кино.

В 1977 году Дайан Китон получила премию "Оскар" за главную роль в фильме Вуди Аллена "Энни Холл". Ее образ независимой, чуть-чуть эксцентричной, но искренней женщины стал иконой феминизма того времени. С тех пор актриса превратилась в символ женской свободы, стиля и интеллекта.

За свою блестящую карьеру Китон снялась в более чем 60 фильмах. Среди них "Отец невесты", "Клуб первых жен", "Марвиново помещение", "Любовь по правилам и без", "Книжный клуб". За некоторые роли она еще несколько раз номинировалась на "Оскар", подтверждая статус одной из талантливейших актрис своего поколения.

Несмотря на славу и десятилетие на экране, Дайан Китон оставалась невероятно частной. Она никогда не была замужем, однако в пятьдесят лет усыновила двоих детей дочь Декстер и сына Дюка. В автобиографии "Потом снова" 2011 года актриса подвела некоторые итоги жизни.

"Я оценила свой коэффициент счастья, и вот результат. Я полностью довольна, когда те, кого я люблю, радуются чему-то маленькому, большому, незначительному или чему угодно. Я просто не думаю, что кто-то может испытывать такие же замечательные, сильные, увлекательные чувства, которые я испытываю к этой моей семье", — писала она.

Кроме актерской карьеры, Китон проявила себя как режиссер, писательница, фотограф и реставратор исторических зданий. Она известна своей любовью к архитектуре, винтажной моде и классическому американскому стилю. Последняя киноработа в карьере Дайан Китон был фильм "Летний лагерь" 2024 года.

