Померла легендарна акторка, яку називали "хрещена мати Голлівуду"

Світ кіно втратив одну з найвідоміших постатей сучасного Голлівуду. У віці 79 років пішла з життя американська акторка, режисерка та лауреатка премії "Оскар" Даян Кітон, яку називали "хрещеною матір’ю Голлівуду". Її смерть підтвердила продюсерка та давня подруга Дорі Рат. Артистка померла 11 жовтня в Каліфорнії, подробиці поки не розголошуються.

Померла Даян Кітон. Фото: REUTERS

Даян Кітон (справжнє ім’я Даян Галл) народилася 5 січня 1946 року в Лос-Анджелесі. Вона розпочала кар’єру на театральній сцені і у 1968 році виступала у знаменитому бродвейському мюзиклі Hair. Саме там її помітили кінорежисери, і вже невдовзі вона отримала шанс, який назавжди змінив її життя.

Світову славу Кітон принесла роль Кей Адамс у культовій трилогії Френсіса Форда Кополли "Хрещений батько". Саме з цієї ролі розпочалася її епоха у великому кіно.

У 1977 році Даян Кітон здобула премію "Оскар" за головну роль у фільмі Вуді Аллена "Енні Голл". Її образ незалежної, трохи ексцентричної, але щирої жінки став іконою фемінізму того часу. Відтоді акторка перетворилася на символ жіночої свободи, стилю й інтелекту.

Упродовж своєї блискучої кар’єри Кітон знялася у понад 60 фільмах. Серед них "Батько нареченої", "Клуб перших дружин", "Марвінове приміщення", "Любов за правилами і без", "Книжковий клуб". За деякі ролі вона ще кілька разів номінувалася на "Оскар", підтверджуючи статус однієї з найталановитіших актрис свого покоління.

Попри славу і десятиліття на екрані, Даян Кітон залишалася неймовірно приватною. Вона ніколи не була заміжня, однак у п’ятдесят років усиновила двох дітей доньку Декстер і сина Дюка. В автобіографії "Потім знову" 2011 року акторка підбила деякі підсумки життя.

"Я оцінила свій коефіцієнт щастя, і ось результат. Я повністю задоволена, коли ті, кого я люблю, радіють чомусь маленькому, великому, незначному чи чому завгодно. Я просто не думаю, що хтось може відчувати такі ж чудові, сильні, захопливі почуття, які я відчуваю до цієї моєї родини", — писала акторка.

Окрім акторської кар’єри, Кітон проявила себе як режисерка, письменниця, фотографка та реставраторка історичних будівель. Вона відома своєю любов’ю до архітектури, вінтажної моди та класичного американського стилю. Остання кіноробота в кар’єрі Даян Кітон був фільм "Літній табір" 2024 року.

