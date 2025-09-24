Умерла легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале: она была музой Федерико Феллини

В возрасте 87 лет ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она одна из самых ярких звезд европейского и мирового кино второй половины 20 века. Клаудия Кардинале умерла 23 сентября вблизи Парижа, где проживала последние десятилетия.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале. Фото: Reuters

Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье выходцев из Сицилии. Ее детство прошло в многоязычной среде, где она разговаривала на французском и арабском языках, а также на сицилийском диалекте. Первые шаги в кино Кардинале совершила случайно. Актриса снялась в короткометражке Рене Вотье, представленной на Берлинском кинофестивале.

Настоящим дебютом для Кардинале стала роль в фильме "Гоха" 1958 года, где ее партнером был Омар Шариф. А после победы в конкурсе "Самая красивая итальянка в Тунисе" Кардинале получила поездку на Венецианский кинофестиваль и вскоре переехала в Рим, чтобы начать настоящую актерскую карьеру.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале

Символ золотого века итальянского кино

В 1960-х годах Кардинале стала одной из ведущих звезд в Италии на уровне с Софи Лорен. Она работала с Лукино Висконти, Федерико Феллини и Серджио Леоне. Ее роли в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "8 1/2" (1963) и "Однажды на Диком Западе" (1968) закрепили за ней статус иконы кино.

Она также снималась в Голливуде, в частности, в комедии "Розовая пантера" Блейка Эдвардса. Интересно, что, несмотря на всемирное признание, ее голос долгое время дублировали другие актрисы из-за низкого, хрипловатого тембра, контрастировавшего с образами нежных героинь той эпохи. Лишь в "8 1/2" Кардинале озвучила себя сама.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале

Кардинале избегало публичных скандалов.

"Тайна очень важна. Я никогда не раскрывала свою душу или тело в фильмах. Это был мой выбор", — говорила актриса.

Несмотря на нежелание демонстрировать откровенные сцены, она осталась секс-символом 1960-х и символом женской элегантности в кино.

Признание и наследие

В 1993 году Клаудия Кардинале получила "Золотой лев" за жизненные достижения в Венеции и почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале. С 1999 года она была послом доброй воли ЮНЕСКО, поддерживая культурные и гуманитарные инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти легенды французского кино Алена Делона, поддерживавшего Украину. Клаудия Кардинале играла с ним в фильме "Леопард".

Также "Комментарии" писали о том, что легендарной итальянской актрисе Софи Лорен 91 год. Как выглядит легенда мирового кино сегодня.