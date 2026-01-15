Умерла "тайная дочь" Фредди Меркьюри: что известно о женщине, существование которой годами скрывали

В возрасте 48 лет умерла женщина, утверждавшая, что является тайной дочерью легендарного фронтмена Queen Фредди Меркьюри. О ее смерти 15 января сообщила семья. Женщина ушла из жизни после продолжительной борьбы с редкой формой рака позвоночника под названием хордома. Она оставила двоих малолетних сыновей.

Фредди Меркьюри. Фото из открытых источников

О существовании дочери Меркьюри широкой публике стало известно только в прошлом году после выхода резонансной книги журналистки Лесли-Энн Джонс "С любовью, Фредд". В нем женщина, известная под именем Биби, рассказала, что была зачата в 1976 году во время романа певца с женой его близкого друга. По словам автора, Фредди знал о ребенке, поддерживал тесную связь с дочерью до самой смерти в 1991 году и посвятил ему несколько песен, в частности Bijou и Don't Try So Hard.

Вдовец Биби сообщил, что она скончалась мирно. По его словам, Меркьюри был для нее "любящим отцом", хотя их отношения десятилетиями оставались тайной. Автор книги также заявляла о наличии ДНК-доказательств отцовства.

Однако сенсационные утверждения вызвали скепсис у близкого окружения музыканта. В частности, многолетняя подруга Меркьюри и наследница его имения Мэри Остин публично заявляла, что никогда не слышала о существовании ребенка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал знаменитостям, которые рассказали , что они ВИЧ-инфицированы. Помимо легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри в списке оказались другие известные люди, в частности, Кончита Вурст и Чарли Шин.

Также "Комментарии" писали, что на аукцион выставили вещи рок-легенды Фредди Меркьюри.