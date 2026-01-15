logo_ukra

Померла "таємна донька" Фредді Мерк'юрі: що відомо про жінку, існування якої роками приховували
commentss НОВИНИ Всі новини

Померла "таємна донька" Фредді Мерк’юрі: що відомо про жінку, існування якої роками приховували

Померла жінка, яка називала себе таємною донькою Фредді Мерк’юрі.

15 січня 2026, 16:05
Автор:
Slava Kot

У віці 48 років померла жінка, яка стверджувала, що є таємною донькою легендарного фронтмена Queen Фредді Мерк’юрі. Про її смерть 15 січня повідомила родина. Жінка пішла з життя після тривалої боротьби з рідкісною формою раку хребта під назвою хордома. Вона залишила двох малолітніх синів.

Померла "таємна донька" Фредді Мерк’юрі: що відомо про жінку, існування якої роками приховували

Фредді Мерк’юрі. Фото з відкритих джерел

Про існування доньки Мерк’юрі широкій публіці стало відомо лише минулого року після виходу резонансної книги журналістки Леслі-Енн Джонс "З любов’ю, Фредд". У ній жінка, відома під іменем Бібі, розповіла, що була зачата у 1976 році під час роману співака з дружиною його близького друга. За словами авторки, Фредді знав про дитину, підтримував тісний зв’язок з донькою до самої смерті у 1991 році та присвятив їй кілька пісень, зокрема Bijou і Don’t Try So Hard.

Вдівець Бібі повідомив, що вона померла мирно. За його словами, Мерк’юрі був для неї "люблячим батьком", хоч їхні стосунки десятиліттями залишалися таємницею. Авторка книги також заявляла про наявність ДНК-доказів батьківства.

Однак сенсаційні твердження викликали скепсис у близького оточення музиканта. Зокрема, багаторічна подруга Мерк’юрі та спадкоємиця його маєтку Мері Остін публічно заявляла, що ніколи не чула про існування дитини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв знаменитостей, які розповіли, що вони ВІЛ-інфіковані. Крім легендарного фронтмена гурту Queen Фредді Мерк’юрі у списку опинилися інші відомі люди, зокрема Кончіта Вурст та Чарлі Шин.

Також "Коментарі" писали, що на аукціон виставили речі рок-легенди Фредді Мерк’юрі.



