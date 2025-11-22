Ушел из жизни Лесик Турко: музыкальный мир в трауре, обстоятельства смерти до сих пор неизвестны

Украинский шоу-бизнес сегодня очнулся в трауре. Внезапно умер 58-летний музыкант, соучредитель легендарной группы DZIDZIO Лесик Турко. О смерти артиста сообщила журналистка Мария Панчишин, написав коротко и больно: "Наш Лесик умер. Пока нет сил больше написать".

Трагедия в украинском шоу-бизнесе – известного украинского музыканта отравили

Обстоятельства смерти неизвестны. Известно лишь, что здоровье Турка в последние годы было под угрозой: в 2024 он перенес сложную операцию на сердце, после которой длительно восстанавливался и планировал возвращаться на сцену. Но уже в конце того же года музыканта госпитализировали — он потерял сознание прямо во время концерта Натальи Бучинской во Львове.

Врачи тогда заявили об обнаружении токсических веществ в крови, не исключался даже вариант отравления. Связано ли это с нынешней трагедией пока неизвестно.

Для украинской музыки Лесик Турко был не просто участником группы — она была частью творческого ядра DZIDZIO, человеком, закладывающим стиль, харизму и саунд коллектива. Его уход – это большая потеря для всех, кто вырос на их музыке.

