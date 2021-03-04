В 35-летнем возрасте скончался солист группы Brutto

На 36-м году жизни перестало биться сердце вокалиста группы Brutto Сергея Королева, известного как Бразил. Артист умер от тяжелого заболевания.

Умер вокалист группы Brutto (Фото: @Brutto)

Эту трагическую новость сообщил на своей странице в Instagram его товарищ, участник коллектива Brutto Виталий Гурков.

"Ушел из жизни мой друг и брат по духу — Сергей "Бразил" Королев. Он был очень сильный и добрый человек, настоящий боец! Настоящий мужчина! Настоящий друг!", — отметил исполнитель.

Гурков написал, что два года назад у Сергея Королева была диагностирована глиобластома правого полушария головного мозга 4 степени (агрессивная форма рака, — прим. авт.). После этого он перенес сложнейшую операцию и до конца боролся с этим недугом.

Известно, что в группе Brutto Сергей Королев был с самого начала ее основания. До прихода в коллектив он никак не был связан с музыкальной деятельностью, мужчина увлекался спортом и работал финансистом. На одной сцене он выступал с Виталием Гурковым и Сергеем Михалком.

Поклонники под постом выразили свои соболезнования и отметили, что "Бразил" был добрым и талантливым парнем.

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