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В 35-летнем возрасте скончался солист группы Brutto

У солиста было тяжелое заболевание

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

На 36-м году жизни перестало биться сердце вокалиста группы Brutto Сергея Королева, известного как Бразил. Артист умер от тяжелого заболевания.

В 35-летнем возрасте скончался солист группы Brutto

Умер вокалист группы Brutto (Фото: @Brutto)

Эту трагическую новость сообщил на своей странице в Instagram его товарищ, участник коллектива Brutto Виталий Гурков.

"Ушел из жизни мой друг и брат по духу — Сергей "Бразил" Королев. Он был очень сильный и добрый человек, настоящий боец! Настоящий мужчина! Настоящий друг!", — отметил исполнитель.

Гурков написал, что два года назад у Сергея Королева была диагностирована глиобластома правого полушария головного мозга 4 степени (агрессивная форма рака, — прим. авт.). После этого он перенес сложнейшую операцию и до конца боролся с этим недугом. 

Известно, что в группе Brutto Сергей Королев был с самого начала ее основания. До прихода в коллектив он никак не был связан с музыкальной деятельностью, мужчина увлекался спортом и работал финансистом. На одной сцене он выступал с Виталием Гурковым и Сергеем Михалком. 

Поклонники под постом выразили свои соболезнования и отметили, что "Бразил" был добрым и талантливым парнем.

Напомним, что в возрасте 39-лет скончалась бывшая солистка российской группы Little Big Анна Кастельянос. Тело артистки обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге. Известно, что знаменитость страдала рядом заболеваний и в последнее время из-за боли в спине не могла вставать из кровати.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в возрасте 95 лет скончался известный американский актер Хэл Холбрук. Популярность ему принес фильм "Вся президентская рать" об Уотергейтском скандале в США.


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