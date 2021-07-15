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В черном бикини: 58-летняя Деми Мур сверкнула фигурой (ФОТО)

Американская актриса Деми Мур восхитила социальную сеть, опубликовав фотографию в черном купальнике

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

58-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Семейка Джонсов" и "Без изъяна" Деми Мур продемонстрировала фигуру в купальнике, восхитив своих фолловеров.

В черном бикини: 58-летняя Деми Мур сверкнула фигурой (ФОТО)

Деми Мур / Фото: Globallookpress.com

На своей странице в Instagram актриса опубликовала несколько снимков с отдыха. На одном из них она позирует напротив зеркала в одном черной купальнике, хвастаясь своей стройной фигурой. На другом кадре она стоит на фоне моря, подчеркнув свой пляжный образ солнцезащитными очками. "Готовлюсь провести еще один день в раю", — подписала кадры знаменитость. 

За день публикация актрисы собрала более 330 тысяч лайков и множество комментариев, в которых поклонники расхваливают ее шикарное тело: "Вау, Деми! Вы прекрасно выглядите", "Шикарная женщина", "Так жарко", "Совершенство", "Такая красивая и сексуальная", "Деми Мур очень горячая в этом черном бикини".

Известно, что актриса поддерживает свое тело в тонусе с помощью физических упражнений, в частности пилатеса, тренировок в зале и йоги. А также она пользуется только натуральными кремами, чтобы кожа оставалась упругой и здоровой.

Напомним, что молодой лос-анджелесский бренд Andie Swim, специализирующаяся на купальниках, представил кампанию новой коллекции. В ней снялась Деми Мур и три ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом — Румер, Скаут и Таллула. Основательница Andie Swim Мелани Трэвис рассказала InStyle, что знаменитая актриса одной из первых инвестировала в ее начинания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская модель Кендалл Дженнер восхитила Сеть фигурой, которую идеально подчеркнул ее полупрозрачный костюм. Наряд знаменитости идеально подчеркнул прелести ее стройного и подтянутого тела.


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