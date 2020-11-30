В нижнем белье: Каменских восхитила новым пикантным фото

Популярная артистка Настя Каменских, которая недавно рассказала, с чего начинается ее день, поделилась с поклонниками новым пикантным кадром.

Настя Каменских | @kamenskux

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в роскошном комплекте нижнего белья. Этот наряд идеально подчеркнул ее аппетитные формы и стройную фигуру. Настя также надела длинные перчатки в тон белью и дополнила свой look короткой шубкой нежно-фиолетового цвета, которая добавила образу сексапильности.

Волосы NK уложила в обольстительную прическу – локоны с мокрым эффектом. Она сделала яркий макияж – веки накрасила темно-коричневыми тенями, а на губы нанесла матовую помаду. Завершила горячий аутфит изысканными серьгами и кольцом.

В публикации она спросила поклонников, понравился ли им ее новый клип и песня Vibe, премьера которой состоялась на днях. "Сладкая конфета", "Секси", "Роскошно! Любовь вам к лицу", "Песня лучшая из лучших", "Очень вкусно и чувственно! Браво", — прокомментировали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Настя Каменских откровенно рассказала, что помогает ей всегда выглядеть красиво.

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