В Москве нашли мёртвой вокалистку поп-группы

На одной из московских улиц, под окнами многоэтажного дома, обнаружили тело известной 48-летней вокалисты поп-группы "Восток" Натэллы Ас. Предполагается, что певица могла совершить суицид.

Умерла певица Натэлла Ас - фото: из открытых источников

Известно, что в тот день, в доме по улице Тёплый стан, жительница вышла на балкон и увидела под окнами лежащую на земле женщину. Очевидица вызвала на место происшествия полицию и медиков. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи уже ничем не смогла помочь вокалистке — на тот момент она была уже мертва.

В ходе расследования этого дела стали появляться довольно странные подробности. К примеру, по словам семьи погибшей певицы, за некоторое время до смерти женщина сообщила им, что направляется в магазин за продуктами. Однако сама же пошла не в сторону магазина, а в подъезд многоэтажного дома, под окнами которого её позже обнаружили. При ней нашли сумку, в которой были документы на её имя, ключи, телефон, а также медкнижка.

Известно, что ранее женщина уже пыталась свести счеты с жизнью. В связи с этим есть предположение, что это был суицид. Также существует версия, что певица сорвалась с пожарной лестницы. Однако все эти версии на данный момент не подтверждены. Сообщается, что на теле вокалистки не было обнаружено следов насильственной смерти. На данный момент правоохранители проводят расследования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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