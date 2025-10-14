logo

В новом сериале "Гарри Поттер" роль Волдеморта может исполнить женщина: названа главная претендентка
commentss НОВОСТИ Все новости

В новом сериале "Гарри Поттер" роль Волдеморта может исполнить женщина: названа главная претендентка

В новой экранизации Гарри Поттера HBO может показать Волдеморта в женском образе.

14 октября 2025, 16:40
Автор:
avatar

Slava Kot

По информации ресурса Daily Harry Potter, в будущем сериале HBO, который станет новой экранизацией истории о Гарри Поттере, роль Волдеморта могут доверить женщине. Главной претенденткой на роль Леди Волдеморт называют британскую актрису Тильду Суинтон.

В новом сериале "Гарри Поттер" роль Волдеморта может исполнить женщина: названа главная претендентка

Рейф Файнс в роли Волдеморта

Инсайдер DanielRPK сообщил, что продюсеры рассматривают кандидатов на роль Темного Лорда в новом сериале Гарри Поттер, как среди мужчин, так и среди женщин. Такой подход может стать самым громким изменением новой адаптации культовой истории, созданной Джоан Роулинг.

"Тильду Суинтон претендуют на роль Леди Волдеморт", – говорится в сообщении Daily Harry Potter в соцсетях.

Daily Harry Potter также опубликовали изображение созданное искусственным интеллектом, как Тильда Суинтон могла бы выглядеть в роли Волдеморта.

В новом сериале ”Гарри Поттер” роль Волдеморта может исполнить женщина: названа главная претендентка - фото 2

Тильда Суинтон в образе Волдеморта

Тильда Суинтон – одна из самых известных британских актрис современности. Она известна своими загадочными, эксцентричными и часто мистическими ролями. Среди самых ярких ее работ стали фильмы "Орландо", "Хроники Нарнии", "Константин: Обладатель тьмы", а также роль в фильмах Marvel "Доктор Стрэндж" и "Мстители: Завершение".

В новом сериале ”Гарри Поттер” роль Волдеморта может исполнить женщина: названа главная претендентка - фото 2

Тильда Суинтон

Пока что ни Тильда Суинтон, ни представители HBO не комментировали эти слухи.

Ранее сообщалось, что на роль Волдеморта также рассматривался Киллиан Мерфи, звезда сериала "Острые картузы" и фильма "Оппенгеймер". Напомним, что в оригинальной кинофраншизе роль Волдеморта была исполнена актером Рейфом Файнсом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская актриса получила роль в сериале о Гарри Поттере.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядит новый Дамблдор в сериале "Гарри Поттер": появились первые фото.



