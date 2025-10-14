В новом сериале "Гарри Поттер" роль Волдеморта может исполнить женщина: названа главная претендентка

Рубрики
Slava Kot
По информации ресурса Daily Harry Potter, в будущем сериале HBO, который станет новой экранизацией истории о Гарри Поттере, роль Волдеморта могут доверить женщине. Главной претенденткой на роль Леди Волдеморт называют британскую актрису Тильду Суинтон.
Рейф Файнс в роли Волдеморта
Инсайдер DanielRPK сообщил, что продюсеры рассматривают кандидатов на роль Темного Лорда в новом сериале Гарри Поттер, как среди мужчин, так и среди женщин. Такой подход может стать самым громким изменением новой адаптации культовой истории, созданной Джоан Роулинг.
Daily Harry Potter также опубликовали изображение созданное искусственным интеллектом, как Тильда Суинтон могла бы выглядеть в роли Волдеморта.
Тильда Суинтон в образе Волдеморта
Тильда Суинтон – одна из самых известных британских актрис современности. Она известна своими загадочными, эксцентричными и часто мистическими ролями. Среди самых ярких ее работ стали фильмы "Орландо", "Хроники Нарнии", "Константин: Обладатель тьмы", а также роль в фильмах Marvel "Доктор Стрэндж" и "Мстители: Завершение".
Тильда Суинтон
Пока что ни Тильда Суинтон, ни представители HBO не комментировали эти слухи.
Ранее сообщалось, что на роль Волдеморта также рассматривался Киллиан Мерфи, звезда сериала "Острые картузы" и фильма "Оппенгеймер". Напомним, что в оригинальной кинофраншизе роль Волдеморта была исполнена актером Рейфом Файнсом.
