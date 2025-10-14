У новому серіалі "Гаррі Поттер" роль Волдеморта може виконати жінка: названа головна претендентка

За інформацією ресурсу Daily Harry Potter, у майбутньому серіалі від HBO, який стане новою екранізацією історії про Гаррі Поттера, роль Волдеморта можуть довірити жінці. Головною претенденткою на роль Леді Волдеморт називають британську акторку Тільду Свінтон.

Рейф Файнс у ролі Волдеморта

Інсайдер DanielRPK повідомив, що продюсери розглядають кандидатів на роль Темного Лорда у новому серіалі "Гаррі Поттер", як серед чоловіків, так і серед жінок. Такий підхід може стати найгучнішою зміною у новій адаптації культової історії, створеної Джоан Роулінг.

"Тільду Свінтон претендують на роль Леді Волдеморт", — йдеться у повідомленні Daily Harry Potter у соцмережах.

Daily Harry Potter також опублікували зображення створене штучним інтелектом, як Тільда Свінтон могла б виглядати у ролі Волдеморта.

Тільда Свінтон в образі Волдеморта

Тільда Свінтон — одна з найвідоміших британських акторок сучасності. Вона відома своїми загадковими, ексцентричними та часто містичними ролями. Серед найяскравіших її робіт стали фільми "Орландо", "Хроніки Нарнії", "Костянтин: Володар темряви", а також роль у фільмах Marvel "Доктор Стрендж" і "Месники: Завершення".

Тільда Свінтон

Поки що ані Тільда Свінтон, ані представники HBO не коментували ці чутки.

Раніше повідомлялося, що на роль Волдеморта також розглядався Кілліан Мерфі, зірка серіалу "Гострі картузи" та фільму "Оппенгеймер". Нагадаємо, що в оригінальній кінофраншизі роль Волдеморта була виконана актором Рейфом Файнсом.

