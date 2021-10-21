«Слишком горячо»: Ева Лонгория показала фигуру в бикини (ФОТО)

Ева Лонгория (фото из открытых источников)

46-летняя актриса, звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория частенко радует подписчиков новыми яркими фотографиями, на которых демонстрирует свое подтянутое и стройное тело.

Недавно знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала солнечный снимок с Мексики, на котором она наслаждается солнечными ваннами. Ева лежит на кресле-качели в белом бикини с голубым принтом, показывая свой плоский живот и подтянутые ноги. Знаменитость закрыла глаза и отвернула взгляд в сторону.

Ее публикацию за день набрала более 100 тысяч лайков и множество комментариев, в которых фолловеры восхищаются ее красотой: "Слишком горячо", "Королева", "Вау, красиво", "Красивые ножки", "Богиня", "Великолепно".

К слову, Ева Лонгория тщательно следит за своим внешним видом, она регулярно занимается спортом, практикует йогу, а также придерживается низкоуглеводной диеты.





Напомним, американская звезда Ева Лонгория опубликовала кадр, на котором

, демонстрируя свое подтянутое тело. Свой образ звезда "Отчаянных домохозяек" дополнила соломенной шляпкой, серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ева Лонгория порадовала подписчиков снимком, на котором позирует в стильном осеннем образе.

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