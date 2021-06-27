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В СБУ рассказали, почему Киркорова удалили из "черного списка"

В СБУ сообщили о причинах такого решения

27 июня 2021, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева

Российский певец Филипп Киркоров может приехать в Украину. Стало известно, что его убрали из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. В СБУ сообщили, что такое решение было принято через соответствующие судебные прецеденты. Об этом пишет "Украинская правда".

В СБУ рассказали, почему Киркорова удалили из "черного списка"

Филипп Киркоров (Фото с открытых источников)

"В разъяснении Министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021, говорится, что в таких вопросах есть немало судебных прецедентов поэтому Службе безопасности Украины нужно дополнительного проработать данный вопрос", — сообщили в СБУ.

Напомним, сайт "Комментарии" сообщил о том, что Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности. Соответствующее решение основывается на письме от Службы безопасности Украины. Указанное письмо в Минкульте получили 11 июня. Приказ о внесении Киркорова в перечень выдали 22 июня. В пресс-службе добавили, что процедура автоматическая, поэтому Минкульт не принимает решения включать или нет отдельных лиц в перечень. Наличие человека в так называемом "черном списке" означает запрет показа на телевидении программ с его участием.

Недавно стало известно, что артиста исключили из такого списка. Популярный российский певец Филипп Киркоров, которого накануне признали лицом, представляющим угрозу национальной безопасности страны, был исключен из "черного списка".

Согласно новым письмом Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, МКИП исключает Киркорова из этого списка.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/27/7298643/
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