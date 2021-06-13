В Сеть попало «честное» фото 45-летней Шарлиз Терон

Известная голливудская актриса, звезда фильмов "Скандал" и "Безумный Макс" Шарлиз Терон попала в объектив папарацци, когда возвращалась домой после тренировки. "Честные" снимки красотки сразу же распространились в сети.

Шарлиз Терон (фото из открытых источников)

Известно, что после работы в боевике "Бессмертная гвардия" актрису какое-то время не звали в новые фильмы, но позже ей поступило предложение сняться в новой части "Форсажа" и Шарлиз начала работать над собой, чтобы быть эффектной в кадре. После завершения сьемок актриса продолжила поддерживать свою фигуру в форме и возвращаясь домой из очередной тренировки, попала в объектив папарацци.

45-летняя Шарлиз Терон предстала в ярко-оранжевых спортивных леггинсах, черной майке без бюстгальтера, а на ее лице не было и грамма косметики. И несмотря на то, что актриса неожиданно попала в кадр и была в повседневной одежде, выглядела она хорошо и многие поклонники это сразу же отметили.

Напомним, что 45-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Адвокат дьявола" и "Безумный Макс" Шарлиз Терон больше не обольстительная блондинка. Актриса предстала перед поклонниками в необычном и ярком образе. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в образе рыжей бестии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка Шарлиз Терон несмотря на отсутствие второй половинки, вовсе не чувствует себя одинокой. Наоборот, актриса убеждена, что с каждым годом жизнь меняет человека и приоритеты тоже становятся иными. Тем более, что быть мамой двоих детей – это огромный труд, который требует немалой отдачи и энергии.

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