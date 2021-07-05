В сети нашли «близняшку» Дженнифер Энистон (ФОТО)

Благодаря социальным сетям уже удалось найти двойника американской знаменитости Кендалл Дженнер и украинской артистки Надежды Дорофеевой, а теперь пользователи TikTok наткнулись на "близняшку" популярной актрисы Дженнифер Энистон.

Двойник Дженнифер Энистон / Кадр из сериала "Друзья"

Аккуант Лизы Тренель буквально за пару часов стал очень популярным и все благодаря видео, на котором девушка говорит под звуковое сопровождение из сериала "Друзья", повторяя эмоции, мимику и жесты Рэйчел Грин. Пользователи отметили, что блогерка невероятно похожа на голливудскую актрису, у нее также белокурсые волосы, голубые глаза, похожая форма бровей и носа. Только вот Лизе сейчас 32 года, а звезде "Друзей" — 52.

В социальной сети TikTok видео Лизы собрало уже более 4,2 миллиона просмотров и 10 тысяч комментариев, в которых люди отмечают невероятное сходство девушки с Дженнифер Энистон: "Сестра Дженнифер?", "Вау, ты удивительно на нее похожа", "Я подумала, что это аккаунт Дженнифер Энистон", "Боже мой, я думала это Дженнифер", "Голос Рэйчел соответствует твоему лицу", — написали пользователи.

Напомним, что в социальной сети Instagram нашли двойника американской певицы Селены Гомес. Девушка живет в Мексике и ей льстит сходство со звездой, поэтому она часто публикует фотографии, повторяя образы Селены. Она утверждает, что не делала пластических операций, чтобы быть похожей на своего кумира, их схожесть дело рук природы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 31-летний блогер из Великобритании Оли Лондон перенес уже 18 пластических операций, чтобы изменить внешность и стать похожим на своего кумира — Пака Чимина из популярной корейской группы BTS.

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