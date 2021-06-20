В сети показали, как выглядела Анна Седокова в 16 лет (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
38-летняя украинская артистка, бывшая участница популярной группы "ВИА ГРА" Анна Седокова всегда выглядит роскошно, потому что следит за своей внешностью и фигурой. Недавно на официальной странице программы "Звездный путь" в Instagram появился коллаж, на котором можно увидеть, как певица выглядела в 16 лет.
Анна Седокова / Фото: annasedokova
В сети показали редкий кадр, на котором можно увидеть звезду в юном возрасте. Она позирует с кудрявыми волосами каштанового цвета в черной майке с белым поводком, без косметики.
На другом кадре показано, как Анна Седокова выглядит сейчас. За эти годы у знаменитости изменился цвет волос, увеличились губы и поменялась форма бровей.
Фолловерам предложили сравнить фотографии и отметить, сильно ли изменилась певица за эти годы. Мнения пользователей сети немного разделились: одни отметили, что экс-участница "ВИА ГРЫ" выглядит прекрасно в любом возрасте, другие же заподозрили знаменитость в пластических операциях: "В 16 настоящая. А сейчас, как все — один хирург", "Два разных человека", "Красотка! Всегда ее буду любить", "Она и сейчас красивая, просто явно заметны неприродные изменения", "Такая миленькая была в молодости", — написали фолловеры в комментариях.
Напомним, что известная исполнительница Анна Седокова со скандалом покинула шоу "Сегодня вечером", ведущим которого был Максим Галкин. Оказалось, что певице не понравился ролик о ее жизни, который был выпущен в эфир. Певица заявила, что сюжет был предвзятым, потому что главный акцент в нем был на ее разводах.
Ранее украинская артистка Анна Седокова призналась, что делает ее счастливой.
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