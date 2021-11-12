В туфлях Versace: Ксения Мишина показала роскошный образ (ФОТО)

Популярная актриса, первая "Холостячка" страны Ксения Мишина продемонстрировала роскошный образ, став гостьей на вечере премьер от медиагруппы StarlightMedia.

Ксения Мишина / Фото: @misha.k.ua

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографии с мероприятия, на котором появилась в прозрачном боди с красно-черным принтом и мини-платье бюстье черного цвета с металлическими крючками. Этот наряд, стоимостью 35 тысяч гривен, согласно данным СМИ, создал украинский бренд Bakhirka Apparel.

Свой шикарный образ Ксения дополнила черными атласными туфлями на массивной платформе и высоком каблуке из новой коллекции Versace за 28 тысяч гривен, а также черной сумкой от Prada и эффектным макияжем.

Фото: @misha.k.ua

За несколько часов публикация актриса собрала почти 65 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников: "Какая же красивая", "Огонек", "Каждый раз удивляете образом", "Мечта, а не девушка", "Невероятно красива", "Это вообще законно, быть такой красивой", "Шикарна", — прокомментировали фолловеры.

Комментарий под фотографиями оставил и Александр Эллерт, которого Мишина выбрала в финале "Холостячки". Он лаконично написал: "Очень", но Ксения пока никак не отреагировала.

Напомним, за отношениями "Холостячки" Ксении Мишиной и Александра Эллерта наблюдала вся страна. Знаменитости то расходились, то снова сходились, но старались не посвящать в свою личную жизнь поклонников. Но недавно звезда "Крепостной" ответила фолловерам, состоит ли в отношениях с шоуменом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская актриса Ксения Мишина рассказала о том, как ей удалось сбросить 30 килограммов.

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