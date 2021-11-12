В туфлях Versace: Ксения Мишина показала роскошный образ (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
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актриса, первая "Холостячка" страны Ксения Мишина продемонстрировала роскошный
образ, став гостьей на вечере премьер от медиагруппы StarlightMedia.
Ксения Мишина / Фото: @misha.k.ua
На
своей странице в Instagram знаменитость
опубликовала фотографии с мероприятия, на котором появилась в прозрачном боди с
красно-черным принтом и мини-платье бюстье черного цвета с металлическими
крючками. Этот наряд, стоимостью 35 тысяч гривен, согласно данным СМИ, создал
украинский бренд Bakhirka Apparel.
Свой шикарный образ Ксения дополнила черными атласными туфлями на массивной платформе и высоком каблуке из новой коллекции Versace за 28 тысяч гривен, а также черной сумкой от Prada и эффектным макияжем.
Фото: @misha.k.ua
За
несколько часов публикация актриса собрала почти 65 тысяч лайков и множество комментариев
от поклонников: "Какая же красивая", "Огонек", "Каждый раз удивляете образом", "Мечта,
а не девушка", "Невероятно красива", "Это вообще законно, быть такой красивой",
"Шикарна", — прокомментировали фолловеры.
Комментарий
под фотографиями оставил и Александр Эллерт, которого Мишина выбрала в финале "Холостячки".
Он лаконично написал: "Очень", но Ксения пока никак не отреагировала.
Напомним,
за отношениями
"Холостячки" Ксении Мишиной и Александра Эллерта наблюдала вся
страна. Знаменитости то расходились, то снова сходились, но старались не
посвящать в свою личную жизнь поклонников. Но недавно звезда
"Крепостной" ответила фолловерам, состоит ли в отношениях с шоуменом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
украинская актриса Ксения Мишина рассказала о том, как ей удалось сбросить 30
килограммов.
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