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Ксения Мишина призналась, вместе ли они с Эллертом

Украинская актриса Ксения Мишина ответила, состоит ли в отношениях с шоуменом Александром Эллертом

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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За отношениями "Холостячки" Ксении Мишиной и Александра Эллерта наблюдала вся страна. Знаменитости то расходились, то снова сходились, но старались не посвящать в свою личную жизнь поклонников. Но сегодня звезда "Крепостной" ответила фолловерам, состоит ли в отношениях с шоуменом.

Ксения Мишина призналась, вместе ли они с Эллертом

Ксения Мишина и Эллерт (фото из открытых источников)

Украинская красотка активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram и часто общается с подписчиками. Сегодня она решила ответить на несколько вопросов своих фолловеров, и один из них касался ее отношений с победителем "Холостячки" Александром Эллертом.

Ксения Мишина довольно резко ответила, что у них нет отношений и они с артистом не вместе. 

К слову, еще недавно знаменитости подтвердили догадки поклонников о том, что они снова вместе. Александр снял несколько Insta-storis с актрисой, сделал для нее романтический сюрприз и признался ей в любви. На кадрах было видно, что Ксения очень счастлива. Но судя по всему, у пары снова возникли трудности.

Напомним, что две недели назад в сети ходили слухи, что Ксения Мишина и Александр Эллерт тайно обручились. В сети шоумен заявил, что решился на "важный шаг", а на пальце звезды "Крепостной" внимательные фолловеры заметили кольцо. Но эта информация не подтвердилась.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса и главная героиня первого сезона романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями, где она позирует в смежном черном купальнике.

Читайте также, что ведущий романтического шоу "Холостяка" Григорий Решетник высказался по поводу расставания Мишиной и Эллерта. 


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Источник: https://www.instagram.com/misha.k.ua/?hl=ru
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