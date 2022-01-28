В зимнем "луке": Галкин показал новое фото Аллы Пугачевой

Популярный российский шоумен Максим Галкин активно ведет социальные сети и делится с подписчиками личными фотографиями. В последнее время он часто публикует кадры свой супруги Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева / Фото: @alla_orfey

На своей странице в Instagram известный юморист показал снимок 72-летней супруги Аллы Пугачевой, сделанный во время зимней прогулки. В кадре Примадонна позирует в пуховике с капюшоном пудрового оттенка и серой шапке. Не забыла знаменитость и о макияже, она сделала акцент на глаза, накрасив их черно-коричневым карандашом и сделав растушевку тенями. На фотографии видно лишь пол-лица Пугачевой.





Публикацию, которая собрала более 290 тысяч лайков, Галкин подписав "Аллуся" и поставил смайлик в виде красного сердца. Фолловерам снимок понравился: "Как всегда прекрасна", "Всем женщинам желаю, чтобы их любили также, как Максим любит Аллу Борисовну", "Этот взгляд!!! Алла Борисовна необыкновенная!", "Самая красивая", "Алла! Вы, Великолепны!", — написали пользователи сети в комментариях.

Напомним, что пластический хирург Александр Вдовин рассекретил, как Алле Пугачевой удается выглядеть намного моложе своего настоящего возраста. Эксперт рассказал, что певица регулярно пользуется уникальными методами омоложения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что семейный союз Максима Галкина и Аллы Пугачевой многим поклонникам и журналистам до сих пор не дает покоя. Ведь одни уверены в том, что между ними действительно есть искренние чувства, а другие, наоборот, говорят, что их брак создан исключительно по расчету. Российский комик и шоумен честно ответил, что думает по поводу постоянных слухов, касающихся его отношений с супругой.

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