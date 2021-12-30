Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году

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Елизавета Черных
2021 год запомнится не только мучительной борьбой с коронавирусной пандемией, но и горькими потерями знаменитых артистов и личностей, которые обрели мировую известность. С кем простился мир в уходящем году, читайте в материале портала "Комментарии".
Григорий Чапкис - фото из открытых источников
Сергей Ермаков
20 января на 49 году жизни остановилось сердце известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Практически незрячий он создавал наряды для представительниц отечественного шоу-бизнеса — Надежды Мейхер, Маши Ефросининой, Камалии, Даши Астафьевой и других. Точная причина смерти кутюрье не называлась, но известно, что длительное время он страдал сахарным диабетом, а в последнее время передвигался на инвалидной коляске.
Андрей Мягков
18 февраля ушел из жизни знаменитый советский и российский актер Андрей Мягков. Его жизнь оборвалась в возрасте 82 лет из-за сердечной недостаточности. Артист был любимцем миллионов телезрителей разных поколений. Наибольшую популярность актер получил, как исполнитель ролей Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С легким Паром", а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе". Отметим, что Мягков неоднократно выступал против действий российской власти в отношении Украины.
Филипп, герцог Эдинбугрский
Григорий Чапкис
13 июня на 92 году оборвалась жизнь выдающегося хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Известно, что незадолго до смерти состояние здоровья артиста было подорвано после ряда перенесенных пневмоний. Легендарный балетмейстер, несмотря на возраст, не оставлял дело своей жизни и продолжал активно блистать на сцене.
Александр Ройтбурд
8 августа Украина попрощалась с известным художником Александром Ройтбурдом. Причиной смерти деятеля искусства стало онкологическое заболевание. Он умер на 59-м году жизни. Последние годы он являлся руководителем Одесского художественного музея. Смерть Ройтбурдда стала шокирующей утратой для украинского современного искусства. Его неоднократно называли одним из наиболее выдающихся художников нашей страны, имеющим уникальную манеру письма.
Жан-Поль Бельмондо
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Новости
Людмила
сегодня, 12:51
Новий рік іще не розпочався, а в статті фото та підписи так напутали, ніби з похмілля.