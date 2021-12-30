Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году

2021 год запомнится не только мучительной борьбой с коронавирусной пандемией, но и горькими потерями знаменитых артистов и личностей, которые обрели мировую известность. С кем простился мир в уходящем году, читайте в материале портала "Комментарии".

Григорий Чапкис - фото из открытых источников

Сергей Ермаков

20 января на 49 году жизни остановилось сердце известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Практически незрячий он создавал наряды для представительниц отечественного шоу-бизнеса — Надежды Мейхер, Маши Ефросининой, Камалии, Даши Астафьевой и других. Точная причина смерти кутюрье не называлась, но известно, что длительное время он страдал сахарным диабетом, а в последнее время передвигался на инвалидной коляске.

Андрей Мягков

18 февраля ушел из жизни знаменитый советский и российский актер Андрей Мягков. Его жизнь оборвалась в возрасте 82 лет из-за сердечной недостаточности. Артист был любимцем миллионов телезрителей разных поколений. Наибольшую популярность актер получил, как исполнитель ролей Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С легким Паром", а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе". Отметим, что Мягков неоднократно выступал против действий российской власти в отношении Украины.





Филипп, герцог Эдинбугрский

9 апреля в 99 лет умер супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп. Известно, что незадолго до смерти герцога госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия. Позже стало известно, что он проходил лечение от инфекции, а также имел проблемы с сердцем. Преклонный возраст Филиппа и его здоровье в последние годы стали предметом пристального внимания СМИ. В декабре 2019 года его отправили в больницу в качестве меры предосторожности. Ранее он неоднократно попадал в больницу по разным причинам, в том числе для замены тазобедренного сустава и лечения инфекций мочевого пузыря.





Григорий Чапкис

13 июня на 92 году оборвалась жизнь выдающегося хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Известно, что незадолго до смерти состояние здоровья артиста было подорвано после ряда перенесенных пневмоний. Легендарный балетмейстер, несмотря на возраст, не оставлял дело своей жизни и продолжал активно блистать на сцене.

Александр Ройтбурд

8 августа Украина попрощалась с известным художником Александром Ройтбурдом. Причиной смерти деятеля искусства стало онкологическое заболевание. Он умер на 59-м году жизни. Последние годы он являлся руководителем Одесского художественного музея. Смерть Ройтбурдда стала шокирующей утратой для украинского современного искусства. Его неоднократно называли одним из наиболее выдающихся художников нашей страны, имеющим уникальную манеру письма.





Жан-Поль Бельмондо

6 сентября не стало выдающегося французского актера Жан-Поля Бельмондо, которого французский президент Эмманюэль Макрон прозвал "национальным героем". В 82 года он объявил о завершении актерской карьеры, а в 88 лет его жизнь оборвалась. За десятилетие деятельности Бельмондо удостаивался множества международных кинопремий, а также был обладателем премии "Золотой лев" за заслуги перед мировым кинематографом.





Александр Градский

28 ноября общество потрясло известие о смерти знаменитого певца и композитора, одного из основателей русского рока Александра Градского. Артист скончался в 72 года в результате перенесенного инсульта. Незадолго до смерти исполнитель женился на украинке, актрисе Марине Коташенко, которая младше на 35 лет.

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