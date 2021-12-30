logo

BTC/USD

46944.82

ETH/USD

3697.73

LTC/USD

147.00

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году

Выдающиеся личности, чьи жизни унес 2021 год

сегодня, 12:24
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

2021 год запомнится не только мучительной борьбой с коронавирусной пандемией, но и горькими потерями знаменитых артистов и личностей, которые обрели мировую известность. С кем простился мир в уходящем году, читайте в материале портала "Комментарии".

Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году

Григорий Чапкис - фото из открытых источников

                                                                                                         Сергей Ермаков

20 января на 49 году жизни остановилось сердце известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Практически незрячий он создавал наряды для представительниц отечественного шоу-бизнеса — Надежды Мейхер, Маши Ефросининой, Камалии, Даши Астафьевой и других. Точная причина смерти кутюрье не называлась, но известно, что длительное время он страдал сахарным диабетом, а в последнее время передвигался на инвалидной коляске. 

Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году - фото 2

Андрей Мягков 

18 февраля ушел из жизни знаменитый советский и российский актер Андрей Мягков. Его жизнь оборвалась в возрасте 82 лет из-за сердечной недостаточности. Артист был любимцем миллионов телезрителей разных поколений. Наибольшую популярность актер получил, как исполнитель ролей Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С легким Паром", а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе". Отметим, что Мягков неоднократно выступал против действий российской власти в отношении Украины. 

Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году - фото 3

Филипп, герцог Эдинбугрский

9 апреля в 99 лет умер супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп. Известно, что незадолго до смерти герцога госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия. Позже стало известно, что он проходил лечение от инфекции, а также имел проблемы с сердцем. Преклонный возраст Филиппа и его здоровье в последние годы стали предметом пристального внимания СМИ. В декабре 2019 года его отправили в больницу в качестве меры предосторожности. Ранее он неоднократно попадал в больницу по разным причинам, в том числе для замены тазобедренного сустава и лечения инфекций мочевого пузыря.

Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году - фото 4

Григорий Чапкис 

13 июня на 92 году оборвалась жизнь выдающегося хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Известно, что незадолго до смерти состояние здоровья артиста было подорвано после ряда перенесенных пневмоний. Легендарный балетмейстер, несмотря на возраст, не оставлял дело своей жизни и продолжал активно блистать на сцене.

Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году - фото 5

Александр Ройтбурд

8 августа Украина попрощалась с известным художником Александром Ройтбурдом. Причиной смерти деятеля искусства стало онкологическое заболевание. Он умер на 59-м году жизни. Последние годы он являлся руководителем Одесского художественного музея. Смерть Ройтбурдда стала шокирующей утратой для украинского современного искусства. Его неоднократно называли одним из наиболее выдающихся художников нашей страны, имеющим уникальную манеру письма. 

Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году - фото 6

Жан-Поль Бельмондо

6 сентября не стало выдающегося французского актера Жан-Поля Бельмондо, которого французский президент Эмманюэль Макрон прозвал "национальным героем". В 82 года он объявил о завершении актерской карьеры, а в 88 лет его жизнь оборвалась. За десятилетие деятельности Бельмондо удостаивался множества международных кинопремий, а также был обладателем премии "Золотой лев" за заслуги перед мировым кинематографом.
Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году - фото 7
Александр Градский
28 ноября общество потрясло известие о смерти знаменитого певца и композитора, одного из основателей русского рока Александра Градского. Артист скончался в 72 года в результате перенесенного инсульта. Незадолго до смерти исполнитель женился на украинке, актрисе Марине Коташенко, которая младше на 35 лет.
Звездные потери: знаменитости, которые ушли из жизни в 2021 году - фото 8
Ранее "Комментарии" сообщали о самых скандальных разводах знаменитостей в 2021 году. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Людмила

сегодня, 12:51

Новий рік іще не розпочався, а в статті фото та підписи так напутали, ніби з похмілля.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!