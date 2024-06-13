Владимир Дантес рассказал, есть ли у него бронь от мобилизации

На прошлой неделе популярный украинский исполнитель Владимир Дантес посетил территориальный центр комплектования (ТЦК), где провел более восьми часов, ожидая своей очереди для обновления личных данных.

Владимир Дантес рассказал как прошел его визит в ТЦК

Дантес, известный своими музыкальными хитами и активной гражданской позицией, подчеркнул, что его визит в военкомат прошел без каких-либо проблем. Он также опроверг слухи о наличии у него брони от мобилизации, подчеркнув, что находится в равных условиях со всеми гражданами страны.

"Каждый раз, когда надо было идти в военкомат, я шел. У меня нет бронирования. Министерство культуры, спасибо за отсутствие бронирования для всех деятелей культуры. Только для цирка и Единого марафона, они же важны", — сказал Дантес.

В ответ на критику в адрес публикации своих фотографий из-под ТЦК, Дантес выразил недоумение.

"Меня хейтят, будто мне заплатили деньги за рекламу, а я всего лишь стоял в очереди, чтобы обновить свои данные". Артист также добавил, что по медицинским показателям он признан ограниченно годным и должен будет пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Напомним, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТыКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он находился в небольшом поселке.

Кроме того, Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.