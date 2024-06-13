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Владимир Дантес рассказал, есть ли у него бронь от мобилизации

Украинский артист Владимир Дантес поделился как прошел его визит в военкомат

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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На прошлой неделе популярный украинский исполнитель Владимир Дантес посетил территориальный центр комплектования (ТЦК), где провел более восьми часов, ожидая своей очереди для обновления личных данных.

Владимир Дантес рассказал, есть ли у него бронь от мобилизации

Владимир Дантес рассказал как прошел его визит в ТЦК

Дантес, известный своими музыкальными хитами и активной гражданской позицией, подчеркнул, что его визит в военкомат прошел без каких-либо проблем. Он также опроверг слухи о наличии у него брони от мобилизации, подчеркнув, что находится в равных условиях со всеми гражданами страны.

"Каждый раз, когда надо было идти в военкомат, я шел. У меня нет бронирования. Министерство культуры, спасибо за отсутствие бронирования для всех деятелей культуры. Только для цирка и Единого марафона, они же важны", — сказал Дантес.

В ответ на критику в адрес публикации своих фотографий из-под ТЦК, Дантес выразил недоумение. 

"Меня хейтят, будто мне заплатили деньги за рекламу, а я всего лишь стоял в очереди, чтобы обновить свои данные". Артист также добавил, что по медицинским показателям он признан ограниченно годным и должен будет пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Напомним, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТыКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он находился в небольшом поселке. 

Кроме того, Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.



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