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Внуки Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Ален Делона: как они выглядят (ФОТО)

В сети показали, как выглядят внуки и дети знаменитостей прошлого века, которые достигли больших высот в киноискусстве

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Золотая эпоха Голливуда, пришедшаяся на 30−40-е годы прошлого века, открыла миру многих знаменитостей и оставила богатое культурное наследие. В Сети показали, как сейчас выглядят потомки таких известных актеров XX века, как Одри Хепберн, Чарли Чаплин и Ален Делон.

Внуки Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Ален Делона: как они выглядят (ФОТО)

Потомки культовых личностей XX века / Фото: Legion-Media

Эмма Кэтлин Хепберн Феррер

27-летняя американская художница является внучкой одной из самых очаровательных и запоминающихся актрис XX века — Одри Хепберн. Все заговорили об Эмме в 2014 году, когда она дебютировала на обложке сентябрьского номера Harper's Bazaar. Но от работы моделью девушка быстро отказалась. 

Внуки Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Ален Делона: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Райли Кио

32-летняя актриса Райли Кио — внучка Элвиса Пресли — одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Девушка снялась в более 20 фильмах, а также строит карьеру в модельном бизнесе. 

Внуки Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Ален Делона: как они выглядят (ФОТО) - фото 3

Уна Чаплин

Внучке Чарли Чаплина — одного из самых творческих и влиятельных людей в эпоху немого кино, сейчас 35 лет и она актриса. Уна успела сняться в таких известных проектах, как "Игра престолов" и "Аватар 2".

Внуки Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Ален Делона: как они выглядят (ФОТО) - фото 4

Элисон Ле Борж

34-летняя внучка Ален Делона — эталона мужской красоты в СССР, с 11-летнего возраста начала сниматься в кино, но не смогла достигнуть такой славы, как ее дедушка. В 2009 году Элисон увлеклась модельной карьерой, которая стала для нее более успешной, чем актерская. 

Внуки Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Ален Делона: как они выглядят (ФОТО) - фото 5

Фото: Legion-Media

Напомним, как выглядят новые секс-символы Голливуда, которые только начинают свой путь, но их старт в киноиндустрии достаточно яркий и многообещающий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторые дети не переживают по поводу учебы, экзаменов и не волнуются за собственное будущее, ведь знают, что на их счету уже хранится многомиллионное состояние. Как выглядят самые богатые дети мира?


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/kak-vyglyadyat-potomki-samyh-izvestnyh-akterov-xx-veka_id273471_a100
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