Внуки Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Ален Делона: как они выглядят (ФОТО)

Золотая эпоха Голливуда, пришедшаяся на 30−40-е годы прошлого века, открыла миру многих знаменитостей и оставила богатое культурное наследие. В Сети показали, как сейчас выглядят потомки таких известных актеров XX века, как Одри Хепберн, Чарли Чаплин и Ален Делон.

Потомки культовых личностей XX века / Фото: Legion-Media

Эмма Кэтлин Хепберн Феррер

27-летняя американская художница является внучкой одной из самых очаровательных и запоминающихся актрис XX века — Одри Хепберн. Все заговорили об Эмме в 2014 году, когда она дебютировала на обложке сентябрьского номера Harper's Bazaar. Но от работы моделью девушка быстро отказалась.





Райли Кио

32-летняя актриса Райли Кио — внучка Элвиса Пресли — одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Девушка снялась в более 20 фильмах, а также строит карьеру в модельном бизнесе.





Уна Чаплин

Внучке Чарли Чаплина — одного из самых творческих и влиятельных людей в эпоху немого кино, сейчас 35 лет и она актриса. Уна успела сняться в таких известных проектах, как "Игра престолов" и "Аватар 2".





Элисон Ле Борж

34-летняя внучка Ален Делона — эталона мужской красоты в СССР, с 11-летнего возраста начала сниматься в кино, но не смогла достигнуть такой славы, как ее дедушка. В 2009 году Элисон увлеклась модельной карьерой, которая стала для нее более успешной, чем актерская.

Фото: Legion-Media



Напомним, как выглядят новые секс-символы Голливуда, которые только начинают свой путь, но их старт в киноиндустрии достаточно яркий и многообещающий.

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