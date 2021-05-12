Возлюбленную Илона Маска госпитализировали: что произошло

33-летняя канадская певица Граймс и по совместительству возлюбленная американского предпринимателя Илона Маска, была госпитализирована в медицинское учреждение с приступом панической атаки.

Граймс и Илон Маск (фото из открытых источников)

Согласно данным издания Fox News, инцидент произошел сразу после окончания съемок американского телешоу Saturday Night Live, в котором она приняла участие вместе с миллиардером. Певица на своей странице в Instagram опубликовала кадр, на котором позирует в пышном розовом платье с короной на голове, в обнимку с популярной звездой Майли Сайрус.

Известно, что на телешоу певица Граймс выступила в роли принцессы Пич из серии компьютерных игр Mario, а Илон Маск перевоплотился в Варио (злая версия Марио). В программе они выполнили сцену суда, разбираясь в "убийстве". Но, судя по всему, выход в свет плохо повлиял на исполнительницу, она разнервничалась и спровоцировала паническую атаку.

"Я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и вчера попала в больницу, что было довольно страшно, и я считаю, что сейчас хорошее время, чтобы начать терапию", — написала артистка в социальной сети.

Поклонники знаменитости поддержали ее в комментариях: "Пейте больше воды и удачи в терапии", "Надеюсь, ты в порядке после панической атаки", "Настоящие фанаты поддержат вас!", "Паническая атака — это тяжело, но рада, что тебе помогают", — написали фолловеры.





Напомним, 33-летняя девушка Илона Маска, певица Граймс сделала себе необычную татуировку — "инопланетные шрамы" на всю спину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, американский предприниматель Илон Маск опубликовал фото со своей девушкой Граймс и их сыном X Æ A-Xii.

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