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«Все желания исполнились»: звезда «Сумерек» женится на медсестре

Американский актер Тейлор Лотнер сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца: кто его избранница

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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29-летний актер Тейлор Лотнер, получивший большую популярность благодаря фэнтезийной саге "Сумерки", решился на важный шаг. 

«Все желания исполнились»: звезда «Сумерек» женится на медсестре

Тейлор Лотнер / Фото: @taylorlautner

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал несколько романтических кадров со своей возлюбленной Тэй, где делает ей предложение руки и сердца. 24-летняя девушка сказала актеру заветное "Да". И судя по фото, признание было для нее полной неожиданностью.

Известно, что влюбленные обручились 11 ноября, но решили объявить об этом на весь мир спустя два дня. Как выяснилось звезда "Сумерек" — настоящий романтик. Тейлор тщательно подготовился к такому важному шагу и обустроил сказочную локацию: разжег камин, украсил все цветами и лепестками роз, а также свечами и неоновой вывеской. Он стал на колено перед своей девушкой и подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом. 

«Все желания исполнились»: звезда «Сумерек» женится на медсестре - фото 2

К слову, Тейлор Лотнер начал встречаться с медсестрой Тэй еще в 2018 году. Влюбленные не скрывают своих чувств и часто публикуют в сети общие фотографии.

Публикация актера за сутки собрала уже почти 1,2 миллиона лайков и множество комментариев: "Поздравляю вас, ребята", "Не могу перестать улыбаться!! Поздравляю!", "Какой особенный день!", "Я так счастлив за вас обоих", "Поздравления и наилучшие пожелания вам обоим", — написали фолловеры.

Напомним, в начале ноября еще одна звезда "Сумерек" Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей давней подругой Дилан Мейер. Слухи об их замужестве ходили еще летом, но знаменитость подтвердила эту информацию только недавно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что единственная дочь Пола Уокера вышла замуж за Луи Торнтона-Аллана: как прошла церемония и кто вел девушку к алтарю.


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