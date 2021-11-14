«Все желания исполнились»: звезда «Сумерек» женится на медсестре

29-летний актер Тейлор Лотнер, получивший большую популярность благодаря фэнтезийной саге "Сумерки", решился на важный шаг.

Тейлор Лотнер / Фото: @taylorlautner

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал несколько романтических кадров со своей возлюбленной Тэй, где делает ей предложение руки и сердца. 24-летняя девушка сказала актеру заветное "Да". И судя по фото, признание было для нее полной неожиданностью.

Известно, что влюбленные обручились 11 ноября, но решили объявить об этом на весь мир спустя два дня. Как выяснилось звезда "Сумерек" — настоящий романтик. Тейлор тщательно подготовился к такому важному шагу и обустроил сказочную локацию: разжег камин, украсил все цветами и лепестками роз, а также свечами и неоновой вывеской. Он стал на колено перед своей девушкой и подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом.





К слову, Тейлор Лотнер начал встречаться с медсестрой Тэй еще в 2018 году. Влюбленные не скрывают своих чувств и часто публикуют в сети общие фотографии.

Публикация актера за сутки собрала уже почти 1,2 миллиона лайков и множество комментариев: "Поздравляю вас, ребята", "Не могу перестать улыбаться!! Поздравляю!", "Какой особенный день!", "Я так счастлив за вас обоих", "Поздравления и наилучшие пожелания вам обоим", — написали фолловеры.

Напомним, в начале ноября еще одна звезда "Сумерек" Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей давней подругой Дилан Мейер. Слухи об их замужестве ходили еще летом, но знаменитость подтвердила эту информацию только недавно.

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