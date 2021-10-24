Дочь погибшего Пола Уокера вышла замуж: кто вел ее к алтарю (ФОТО)

Мидоу Рейн Уокер (фото из открытых источников)

22-летняя Мидоу Рейн Уокер — единственная дочь известного актера, звезды "Форсажа" Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году, связала себя узами брака.

Этим радостным событием начинающая модель поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав несколько фотографий и видео. Девушка вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана, спустя три месяца после новости о помолвке.

22-летяя Мидоу выглядела очень элегантно, в простом атласном платье с длинной фатой и открытой спиной, а жених был в классическом черном костюме и белой рубашке. Свадебная церемония проходила на берегу океана, в окружении самых близких людей и друзей. К алтарю невесту вел ее крестный отец, близкий друг и коллега отца по кинокартине "Форсаж" — актер Вин Дизель.

Отметим, что об отношениях дочери Пола Уокера с актером Луи Торнтоном-Алланом стало известно летом 2021 года. Молодой человек опубликовал фотографию с девушкой в социальной сети, а она в комментариях назвала его "своей любовью". Сколько влюбленные вместе — неизвестно.

Напомним, в октябре 2021 года американский миллиардер Билл Гейтс выдал свою старшую дочь замуж . 25-летняя Дженнифер стала женой профессионального наездника из Египта. Известно, что у молодоженов было две свадебные церемонии: одна прошла в мусульманских традициях, а вторая — в европейских, она была более масштабной, с участием 300 гостей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 45-летняя исполнительница, солистка женской группы "Spice Girls" Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса, с которым состояла в отношениях целых 23 года.

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