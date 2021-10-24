logo
Русский Українська

BTC/USD

60491.02

ETH/USD

4047.58

LTC/USD

193.43

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Дочь погибшего Пола Уокера вышла замуж: кто вел ее к алтарю (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Дочь погибшего Пола Уокера вышла замуж: кто вел ее к алтарю (ФОТО)

Единственная дочь Пола Уокера на днях вышла замуж за Луи Торнтона-Аллана: как прошла церемония и кто вел девушку к алтарю

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Дочь погибшего Пола Уокера вышла замуж: кто вел ее к алтарю (ФОТО)

Мидоу Рейн Уокер (фото из открытых источников)

22-летняя Мидоу Рейн Уокер — единственная дочь известного актера, звезды "Форсажа" Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году, связала себя узами брака. 

Этим радостным событием начинающая модель поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав несколько фотографий и видео. Девушка вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана, спустя три месяца после новости о помолвке. 

22-летяя Мидоу выглядела очень элегантно, в простом атласном платье с длинной фатой и открытой спиной, а жених был в классическом черном костюме и белой рубашке. Свадебная церемония проходила на берегу океана, в окружении самых близких людей и друзей. К алтарю невесту вел ее крестный отец, близкий друг и коллега отца по кинокартине "Форсаж" — актер Вин Дизель. 

Отметим, что об отношениях дочери Пола Уокера с актером Луи Торнтоном-Алланом стало известно летом 2021 года. Молодой человек опубликовал фотографию с девушкой в социальной сети, а она в комментариях назвала его "своей любовью". Сколько влюбленные вместе — неизвестно.

Напомним, в октябре 2021 года американский миллиардер Билл Гейтс выдал свою старшую дочь замуж. 25-летняя Дженнифер стала женой профессионального наездника из Египта. Известно, что у молодоженов было две свадебные церемонии: одна прошла в мусульманских традициях, а вторая — в европейских, она была более масштабной, с участием 300 гостей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 45-летняя исполнительница, солистка женской группы "Spice Girls" Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса, с которым состояла в отношениях целых 23 года.

Читайте также, Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!