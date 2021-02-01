Вторая смерть: от коронавируса умер сценарист "Симпсонов"

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Мокрик Анастасия
Стало известно о смерти сценариста легендарного американского
мультипликационного ситкома "Симпсоны" Марка
Уилмора. Его сердце перестало биться на 57-ом году жизни. Об этом информирует
издание Mirror.
Умер сценарист "Симсонов" Марк Уилмор - фото: Mirror
Сообщается, что причиной смерти сценариста стал коронавирус. Как оказалось,
на фоне этого вируса у него развились осложнения, с которыми его организм справиться
не смог. Старший брат Марка Ларри подтвердил печальную новость на своей
странице в одной из социальных сетей.
"Мой милый сладкий брат, Марк Эдвард Уилмор, скончался прошлой ночью,
борясь с COVID и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет", "Я
люблю тебя, младший брат" — такие сообщения оставил в Сети Ларри.
Марк Уилмор работал над созданием сценария для мультсериала начиная с 13-го сезона. В 2008 году ему удалось получить премию "Эмми" за выдающуюся анимационную программу в качестве продюсера эпизода "Вечное сияние разума Симпсона". Голосом Уилмора были озвучены несколько персонажей в мультсериале. Его коллеги отмечают, что он был самым смешным человеком в команде. Кроме того, его считают незаменимым, а эту утрату невосполнимой.
Примечательно, что за этот месяц это вторая по счету смерть причастного к
созданию мультсериала человека. Так, 18 января скончался сценарист и режиссер "Симпсонов"
Дэвид Ричардсон. Причиной его
смерти стала сердечная недостаточность.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер британский музыкант Хилтон Валентайн, а также о том, чем он известен. Кроме того, сайт информировал читателей о смерти американской комедийной актрисы, которая считалась одной из самых титулованніх в истории телевидения.
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