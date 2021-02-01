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Вторая смерть: от коронавируса умер сценарист "Симпсонов"

Почти две недели назад скончался еще один сценарист этого же мультсериала

сегодня, 16:49
Автор:

Мокрик Анастасия

Стало известно о смерти сценариста легендарного американского мультипликационного ситкома "Симпсоны" Марка Уилмора. Его сердце перестало биться на 57-ом году жизни. Об этом информирует издание Mirror.

Вторая смерть: от коронавируса умер сценарист "Симпсонов"

Умер сценарист "Симсонов" Марк Уилмор - фото: Mirror

Сообщается, что причиной смерти сценариста стал коронавирус. Как оказалось, на фоне этого вируса у него развились осложнения, с которыми его организм справиться не смог. Старший брат Марка Ларри подтвердил печальную новость на своей странице в одной из социальных сетей.

"Мой милый сладкий брат, Марк Эдвард Уилмор, скончался прошлой ночью, борясь с COVID и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет", "Я люблю тебя, младший брат" — такие сообщения оставил в Сети Ларри.

Марк Уилмор работал над созданием сценария для мультсериала начиная с 13-го сезона. В 2008 году ему удалось получить премию "Эмми" за выдающуюся анимационную программу в качестве продюсера эпизода "Вечное сияние разума Симпсона". Голосом Уилмора были озвучены несколько персонажей в мультсериале. Его коллеги отмечают, что он был самым смешным человеком в команде. Кроме того, его считают незаменимым, а эту утрату невосполнимой.

Примечательно, что за этот месяц это вторая по счету смерть причастного к созданию мультсериала человека. Так, 18 января скончался сценарист и режиссер "Симпсонов" Дэвид Ричардсон. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер британский музыкант Хилтон Валентайн, а также о том,  чем он известен. Кроме того, сайт информировал читателей о смерти американской комедийной актрисы, которая считалась одной из самых титулованніх в истории телевидения




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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/breaking-simpsons-writer-marc-wilmore-23420101
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