«Я думал, у нас еще есть время…» – Маколей Калкин трогательно простился со своей "киномамой"

Американский актер Маколей Калкин трогательно отреагировал на смерть канадско-американской актрисы Кэтрин О'Гары, которая навсегда вошла в историю кино как мама Кевина МакКалистера в культовом фильме "Сам дома". После известия о ее смерти актер опубликовал в соцсетях архивное совместное фото со съемочной площадки и написал эмоциональное прощальное обращение, мгновенно разлетевшееся по сети.

В своем сообщении Калкин признался, что искренне верил, что еще будет иметь возможность поговорить с актрисой лично. Он написал, что сожалеет о словах, которые не успел сказать, и о разговорах, которые так и не состоялись. Актер подчеркнул, что всегда чувствовал ее тепло, поддержку и настоящую человечность даже за пределами съемочной площадки. Его слова фанаты назвали одним из самых искренних прощаний, никогда не звучавших в Голливуде.

"Мама. Я думал, что у нас еще будет время. Я хотел большего. Я хотел посидеть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя, но я должен был сказать так много. Я тебя люблю. Увидимся позже".

Печальная новость о смерти Кэтрин О'Гары стала известна 30 января 2026 года, передают "Комментарии". Актрисе было 71 год. По информации американских СМИ, в частности, TMZ, она ушла из жизни в пятницу, а источники, близкие к семье, подтвердили достоверность этой информации. Причина смерти пока не разглашается, что лишь усилило волну обсуждений и соболезнований в мировых медиа.

Кэтрин О'Гара стала мировой звездой после выхода первых двух частей фильма "Сам дома" в 1990 и 1992 годах. Ее образ мамы Кевина – доброй, немного растерянной, но безгранично любящей женщины – стал символом рождественского кино для нескольких зрительских поколений. Сам фильм до сих пор остается праздничной классикой, которую ежегодно просматривают во всем мире.

Новую волну популярности актриса пережила благодаря роли эксцентрической Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик". Она появилась во всех 80 сериях шоу, а в 2020 году получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале. Эта роль закрепила за ней статус иконы современной комедии.

Среди других достопримечательностей Кэтрин О'Гары – фильмы Кристофера Геста "Лучший в шоу" и "Могучий ветер", а также культовый "Битлджус" 1988 года и его продолжение "Битлджус Битлджус", вышедшее в 2024 году. Ее последней работой стал сериал Apple TV The Studio, где она снималась вместе с Сетом Рогеном и получила очередную номинацию на Эмми.

Кэтрин О'Гара родилась в Торонто, была шестым ребенком из семи в семье. Более 30 лет она прожила в браке с художником-постановщиком Бо Уэлчем, с которым воспитала двух сыновей. Для миллионов зрителей во всем мире она навсегда останется не только "мамой Кевина", но и актрисой, которая умела быть искренней, смешной и глубоко трогательной.

