Популярна співачка остаточно зрадила Україну та отримала громадянство Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Популярна співачка остаточно зрадила Україну та отримала громадянство Росії

Співачка Йолка вирішила остаточно роззувати усі зв'язки з Україною, заради порятунку власного бізнесу

31 січня 2026, 15:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Скандальна співачка родом із Ужгорода Єлизавета Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, остаточно розірвала свої зв'язки з Україною, вона зреклася рідної країни.

Популярна співачка остаточно зрадила Україну та отримала громадянство Росії

Співачка Йолка. Фото: з відкритих джерел

Виконавиця відмовилася від українського громадянства на користь російського. Принаймні саме так стверджують пропагандисти РФ.

Зазначається, що у скандальної артисти виникли проблеми із бізнесом у Росії. Справа в тому, що термін дії українського паспорта Єлизавети Іванців закінчився. Документ виконавиця не змогла поновити. Тому через недійсний паспорт скандальній співачці довелося закрити фірму в РФ.

Проте Йолка намагається не втратити бізнес. Тому вона нібито відмовилася від українського громадянства і вже отримала російське. Від коментарів представники співачки відмовилися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські медіа заговорили про можливі стосунки між співачкою українського походження Єлизаветою Іванцев, відомою під сценічним ім'ям Йолка, та одеситом Рожденом Анусі, який після початку повномасштабної війни фактично став на бік Росії. Водночас, російські ЗМІ стверджують, що Іванцев нібито вийшла заміж саме з Рожденом Анусі, з яким перебувала у стосунках кілька років. За їхньою інформацією, пара зараз живе в Москві.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська співачка Наташа Корольова, уродженка України, яка публічно уникає теми повномасштабної війни РФ проти України, намагається вирішити сімейне питання зі своєю матір'ю, яка проживає у США. За інформацією російських Telegram-каналів, артистка нібито замислилася над тим, щоб перевезти Людмилу Поривай до Росії.



