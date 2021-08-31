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Главная Новости Звезды персона Юля «Зайка» рассказала, нашла ли любовь после «Холостяка»
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Юля «Зайка» рассказала, нашла ли любовь после «Холостяка»

Юлия Бельченко, получившая прозвище «Зайка» во время романтического шоу «Холостяк-11» рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий








Финалистка 11 сезона украинского романтического шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которую на проекте прозвали "Зайка" рассказала, как сложилась ее жизнь и состоит ли она сейчас с кем-то в отношениях.

Юля «Зайка» рассказала, нашла ли любовь после «Холостяка»

Юля "Зайка" / Фото: julz_seven

Девушка призналась, что сейчас у нее в жизни все хорошо: есть работа, жилье, семья и друзья. Но единственное, что ей не хватает, так это рядом любимого мужчины. Юлия отметила, что это важная составляющая жизни каждого человека.  "Я хочу любить и быть любимой, хочу отношений и мне этого не хватает", — подчеркнула "Зайка".

Также Юлия считает, что не была бы счастлива в отношениях с Михаилом Заливако, который стал героем "Холостяка-11", поэтому не переживает, что не выиграла в финале. Хотя девушка неоднократно, еще будучи на проекте, говорила, что сильно влюблена в мужчину и видела с ним совместную жизнь.

Отметим, что Михаил Заливако отдал свое сердце 28-летней Анне Богдан, бывшей супруге экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Отношения Михаила и Ани развиваются и после проекта "Холостяк", пара много путешествует, живет вместе и радует подписчиков новыми яркими фотографиями. 

Напомним, Юлия "Зайка" в прошлом месяце шокировала поклонников новостью о замужестве с телеведущим Богданом Юсипчуком. Но позже выяснилось, что свадьба была постановочной в качестве рекламы новой локации для праздников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что победительница "Холостяка-11" Анна Богдан прокомментировала фейковую свадьбу Юли Бельченко, с которой боролась за сердце главного героя Михаила Заливако. Девушка отметила, что "Зайка" таким поведением перешла границы и обманула своих фолловеров.


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