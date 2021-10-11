Тина Кароль показала стильный образ за 48 тысяч гривен (ФОТО)

Популярная артистка Тина Кароль всегда выглядит стильно, модно и элегантно. Недавно она блеснула новым образом, подчеркнув свою стройную талию и ноги.

Тина Кароль (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых позирует в мини-платье от французского бренда Balmain. Наряд оливкового цвета с американской проймой, украшенный белыми полосками и золотыми пуговицами, идеально подчеркнул изгибы тела украинской исполнительницы.

Стоимость такого платья, согласно информации, предоставленной на официальном сайте бренда, стартует от 1590 евро (более 48 тысяч гривен). Свой стильный образ Тина Кароль дополнила красивой укладкой, туфлями-лодочками красного цвета и легким макияжем.

"Прекрасный образ", "Мисс роскошная улыбка", "Шикарная", "Невероятная", "Платье просто вау!", "Тина, вы прекрасны", "Какая же лучезарная и милая", "Такая красивая улыбка у вас", — пишут фолловеры в комментариях к публикации, которая набрала уже более 80 тысяч лайков.

Напомним, известная певица Тина Кароль выступила на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" в сетчатом костюме от дизайнера David Koma, стоимостью более 100 тысяч гривен. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками и украшениями от Nomis.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на одном из фан-аккаунтов певицы Тины Кароль появилась ее архивная фотография, где артистке 14 лет.

Читайте также, что популярная исполнительница Надежда Дорофеева прогулялась по Киеву вновом костюме от грузинского дизайнера David Koma, похваставшись своими стройными ногами. В целом салатовый костюм обошелся звезде в 21 400 гривен.

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