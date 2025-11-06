Зибров готов сбрить свои усы: у него под ними неожиданный секрет



















Народный артист Украины Павел Зибров, известный не только своим голосом, но и узнаваемым образом, раскрыл секрет, который десятилетиями интриговал фанатов. Певец признался, что под его легендарными усами есть татуировка. Об этом 68-летний артист рассказал в интервью с Машей Ефросининой.

Павел Зибров. Фото из открытых источников

Маша Ефросинина вспомнила, как в 2012 году на съемках шоу ШОУМАСТГОУОН пыталась убедить Зиброва сбрить усы. Тогда предложение не заинтересовало артиста. По его словам, гонорар был маловат. Тогда Зибров рассказал, что готов был избавиться от усов за миллион гривен.

Однако сейчас артист готов рассмотреть эту идею снова, но с новым условием. Павел Зибров заявил, что может сбрить усы, если украинцы задонатят сумму, которой хватит на танк для ВСУ. Кроме того, артист заинтриговал определенной тайной, ведь заявил, что под его усами находится татуировка.

"Я готов. Но у меня под усами секрет. Я не могу их просто так сбрить. Там татуировки. Я серьезно говорю", — признался певец.

Видео с интервью Павла Зиброва Маше Евросининой можно посмотреть ниже:

В прошлом году Павел Зибров также заявлял, что готов попрощаться со своими легендарными усами, если это поможет собрать деньги для украинских военных. Теперь, кажется, фанаты получили еще одну причину приобщиться к благотворительному собранию, ведь увидеть лицо Зиброва без усов стало бы неожиданностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зибров объяснил, почему Повалий окончательно продалась Москве.

Также "Комментарии" писали, что Павел Зибров рассказал, как обновлял данные в ТЦК.