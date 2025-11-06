Зібров готовий збрити свої вуса: у нього під ними несподіваний секрет



















Народний артист України Павло Зібров, відомий не лише своїм голосом, а й впізнаваним образом, розкрив секрет, який десятиліттями інтригував фанатів. Співак зізнався, що під його легендарними вусами є татуювання. Про це 68-річний артист розповів в інтерв’ю з Машею Єфросиніною.

Павло Зібров. Фото з відкритих джерел

Маша Єфросиніна пригадала, як у 2012 році на зйомках шоу ШОУМАSТГОУОН намагалася переконати Зіброва збрити вуса. Тоді пропозиція не зацікавила артиста. За його словами, гонорар був замалий. Тоді Зібров розповів, що готовий був позбутися вусів за мільйон гривень.

Однак нині артист готовий розглянути цю ідею знову, однак з новою умовою. Павло Зібров заявив, що може збрити вуса, якщо українці задонатять суму, якої вистачить на танк для ЗСУ. Крім того, артист заінтригував певною таємницею, адже заявив, що під його вусами знаходиться татуювання.

"Я готовий. Але у мене під вусами секрет. Я не можу їх просто так збрити. Там татуювання. Я серйозно кажу", — зізнався співак.

Відео з інтерв'ю Павла Зіброва Маші Євросиніній можна подивитися нижче:

Минулого року Павло Зібров також заявляв, що готовий попрощатися зі своїми легендарними вусами, якщо це допоможе зібрати кошти для українських військових. Тепер, здається, фанати отримали ще одну причину долучитися до благодійного збору, адже побачити обличчя Зіброва без вусів стало б несподіванкою.

