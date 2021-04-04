Звезда «Беверли-Хиллз» намекнула на шестую беременность

47-летняя актриса Тори Спеллинг, получившая большую популярность благодаря роли Донны Мартин в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", намекнула, что станет мамой в шестой раз.

Тори Спеллинг (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в белом топике и халате, демонстрируя свой округлившийся животик. А свою публикацию она коротко подписала: "№6".

Но поклонники актрисы остались в недоумении, поскольку "беременный" кадр Тори Спеллинг опубликовала в сети 1 апреля, на День смеха. Многие фолловеры решили, что это всего лишь шутка и даже обозлились на звезду: "Я действительно надеюсь, что вы не используете беременность как первоапрельскую шутку, учитывая, что так много женщин хотят иметь хотя бы одного ребенка. А Вы были благословлены пять раз, пожалуйста, проявите сострадание и сочувствие. Шутить тут нечего!", "Надеюсь, что это не первоапрельская шутка, потому что это не смешно, особенно для тех из нас, кто потерял детей", "Если это первоапрельская шутка, позор вам", "Если это шутка, вы получите много заслуженной ненависти", — написали фолловеры.

Но нашлись и те, кто сразу же принялся поздравлять звезду "Беверли-Хиллз" с будущим пополнением в семье.

Отметим, что Тори Спеллинг была замужем дважды. В 2004 году она вышла за актера и сценариста Чарли Шейниана, но их брак продлился всего два года. А в мае 2006 актриса стала женой актера Дина Макдермотта, которому родила пятерых детей.

Напомним, экс-участница группы "ВИА Гра" снова станет мамой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности.

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