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Звезда "Друзей" выпустил серию одежды в поддержку борьбы с коронавирусом

Полученные от продажи средства актер передаст Всемирной организации здравоохранения

сегодня, 10:48
Автор:

Елизавета Черных

Звезда американского комедийного телесериала "Друзья" Мэттью Перри создал коллекцию одежды в поддержку борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Звезда "Друзей" выпустил серию одежды в поддержку борьбы с коронавирусом

ФОТО: Из открытых источников

51-летний актер, сыгравший роль Чендлера Бинга, выпустил лимитировaнную линию одежды, на которой написаны шутки персонажа, либо присутствует его танцующее изображение. В коллекции Мэттью Перри представлены футболки, бейсболки, худи, а также чашки. 

Звезда ”Друзей” выпустил серию одежды в поддержку борьбы с коронавирусом - фото 2

"Что это, футболка с ограниченным тиражом на благотворительность? Всего на две недели я выпущу коллекцию одежды! Прибыль пойдет на поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19", — сообщил актер на своей странице в Instargam.

Также известно, что цена футболок будет составлять 27 долларов, худи — 45 долларов, бейсболок — 22 доллара, а чашек — 15 долларов. 

Напомним, что ранее 51-летний Мэттью Перри наконец решился, заключить официальный брак. Его избранницей стала 29-летняя девушка Молли Гурвиц. Об этой радостной новости он рассказал в своем интервью для журнала People. Он назвал свою избранницу "самой великой женщиной на всей планете". Для знаменитости это будет первый брак, поэтому решится на такой шаг ему было непросто. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, исполнитель главной роли в легендарном "Гарри Поттере" Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему никогда не решится завести собственную страницу в социальных сетях. Актер не хочет, чтобы пользователи видели в своей ленте заголовок "Дэниэл Рэдклифф повздорил с интернет-пользователями". Дэниэл также признался, что он категорически отказывается понимать саму концепцию социальных сетей, так как она может нанести непоправимый вред психическому здоровью человека. 








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Источник: https://korrespondent.net/lifestyle/4303392-zvezda-druzei-vypustyl-seryui-odezhdy
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