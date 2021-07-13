Звезда «Клона» находится в тяжелом состоянии: что произошло

Известный бразильский актер, звезда мелодрамы "Клон" Лусиано Шафир сейчас находится в больнице Рио-де-Жанейро из-за последствий, вызванных повторным заражением коронавирусной инфекцией.

Лусиано Шафир / Фото: @szafiroficial

О своем самочувствии актер недавно сообщил на странице в соцсети Instagram, опубликовав короткое видео, в котором поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что не теряет надежды и верит в свое скорейшее выздоровление.

Известно, что 52-летний актер сложно перенес повторное заражение COVID-19, в конце июня он оказался на больничной койке и долгое время лежал под ИВЛ, несколько дней назад его отключили от аппарата и сделали сложную операцию по удалению гематомы и сегмента толстой кишки.

Издание UOL сообщает, что у Лусиано Шафира также была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии (блокада (закупорка) одной или более артерий в легких, — прим. авт.). Врачи пока не делают никаких прогнозов по поводу выздоровления знаменитости.

Отметим, что Лусиано Шафира получил мировую известность благодаря роли Зейна в мелодраматическом телесериале "Клон".

Напомним, что в ноябре 2020 года актриса, звезда "Клона" Стефани Бриту впервые стала мамой. Мальчик, которого назвали Антонио Энрико, родился в одном из роддомов Рио-де-Жанейро, путем кесарева сечения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 44-летняя актриса, звезда популярного сериала "Клон" Джованна Антонелли любит радовать подписчиков новыми яркими фотографиями. В своей социальной сети Instagram знаменитость опубликовала снимок, удивив поклонников своей красотой и молодым видом.

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