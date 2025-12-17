logo

Звезда Netflix рассказала новую информацию об ампутации второй ноги

Актриса Netflix Рут Кодд сообщила об ампутации второй ноги и поделилась подробностями сложного обновления.

17 декабря 2025, 09:20
Ирландская актриса и звезда Netflix Рут Кодд рассказала о новых подробностях о своем состоянии здоровья после ампутации второй ноги. 29-летняя исполнительница, известная по сериалам "Полночный клуб" и "Падение дома Ашеров", уже более 14 лет живет с последствиями тяжелой травмы, полученной в подростковом возрасте во время игры в футбол.

Звезда Netflix рассказала новую информацию об ампутации второй ноги

Рут Кодд. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

В конце ноября 2025 года Кодд сообщила подписчикам в TikTok, что вынуждена вернуться в родительский дом. По ее словам, это решение было связано с ампутацией второй ноги и длительным периодом реабилитации. Актриса призналась, что сосредоточена на восстановлении и планирует продолжать создавать контент, в частности для социальных сетей.

Несмотря на сложные испытания, актриса не теряет чувство юмора. В одном из последних сообщений в Instagram она опубликовала селфи и иронически написала, что возвращается в привычный режим.

"После короткого перерыва, господство мира и охота на белых мужчин средних лет восстановятся с 10 утра. Новые ноги загружаются", — иронично пишет Код.

Звезда Netflix рассказала новую информацию об ампутации второй ноги - фото 2

Рут Кодд

История Рут Кодд началась еще в 15 лет, когда обычная футбольная травма вызвала тяжелые осложнения. В последующие годы актриса перенесла десятки операций и долгое время жила с хронической болью. В конце концов, врачи были вынуждены ампутировать ей левую ногу.

Однако проблемы на этом не завершились. Из-за многолетнего использования костылей Кодд получила серьезные повреждения правой ноги. Сначала ей ампутировали несколько пальцев, а затем, в 2025 году, медики приняли решение о полной ампутации второй ноги.

Рут Кодд приобрела широкую популярность во время пандемии COVID-19, когда начала публиковать в TikTok комедийные скетчи и видео о жизни людей с инвалидностью. Впоследствии она привлекла внимание продюсеров Netflix и снялась в хоррор-сериалах "Полночный клуб" и "Падение дома Ашеров", а в 2025 году стала участницей первого сезона британского реалити-шоу "Предатели знаменитостей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли показала шрамы после мастэктомии на обложке Time France.



