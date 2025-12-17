Зірка Netflix розповіла нову інформацію про ампутацію другої ноги

Ірландська акторка та зірка Netflix Рут Кодд розповіла нові подробиці про свій стан здоров’я після ампутації другої ноги. 29-річна виконавиця, відома за серіалами "Опівнічний клуб" та "Падіння дому Ашерів", вже понад 14 років живе з наслідками важкої травми, отриманої у підлітковому віці під час гри у футбол.

Рут Кодд. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Наприкінці листопада 2025 року Кодд повідомила підписникам у TikTok, що змушена повернутися до батьківського дому. За її словами, це рішення було пов’язане з ампутацією другої ноги та тривалим періодом реабілітації. Акторка зізналася, що наразі зосереджена на відновленні та планує продовжувати створювати контент, зокрема для соціальних мереж.

Попри складні випробування, акторка не втрачає почуття гумору. В одному з останніх дописів в Instagram вона опублікувала селфі та іронічно написала, що повертається до звичного режиму.

"Після короткої перерви, панування світу та полювання на білих чоловіків середнього віку відновляться з 10-ї ранку. Нові ноги завантажуються", — іронічно пише Код.

Рут Кодд

Історія Рут Кодд розпочалася ще у 15 років, коли звичайна футбольна травма спричинила важкі ускладнення. Протягом наступних років акторка перенесла десятки операцій і тривалий час жила з хронічним болем. Зрештою лікарі були змушені ампутувати їй ліву ногу.

Втім, проблеми на цьому не завершилися. Через багаторічне використання милиць Кодд отримала серйозні ушкодження правої ноги. Спершу їй ампутували кілька пальців, а згодом, у 2025 році, медики ухвалили рішення про повну ампутацію другої ноги.

Рут Кодд здобула широку популярність під час пандемії COVID-19, коли почала публікувати в TikTok комедійні скетчі та відео про життя людей з інвалідністю. Згодом вона привернула увагу продюсерів Netflix та знялася у хорор-серіалах "Опівнічний клуб" та "Падіння дому Ашерів", а у 2025 році стала учасницею першого сезону британського реаліті-шоу "Зрадники знаменитостей".

