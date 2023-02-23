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Звезда OnlyFans Coconut Kitty совершила самоубийство

Популярная модель OnlyFans Диана Дитс, которая имела 5,4 млн подписчиков покончила с собой.

сегодня, 12:19
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Автор:

Slava Kot

Диана Дитс, которая была популярной моделью в OnlyFans под именем Coconut Kitty покончила с собой из-за депрессии и проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Звезда OnlyFans Coconut Kitty совершила самоубийство

Диана Дитс также известна как Coconut Kitty. Фото из открытых источников

Сообщение о смерти появилось в начале недели на ее официальной странице, где объявили, что Диана Дитс покончила жизнь самоубийством 12 февраля. У Дитс, которая была звездой OnlyFans под ником Coconut Kitty было 5,4 млн подписчиков, а СМИ оценивают ее состояние в 450 тыс. долларов.


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"В прошлое воскресенье Coconut Kitty совершила самоубийство. Она была упрямой и сильной, но также доброй. У нее было самое большое сердце, которое мы когда-либо знали. Ей нравилось творить искусство и выражать себя, и мы знаем, что многие из вас тоже ее любили, и она всегда была вам всем очень благодарна", — говорится в сообщении.

Звезда OnlyFans Coconut Kitty совершила самоубийство - фото 2

Диана Дитс была художницей-любителем и пыталась заработать деньги продажей своих акриловых картин, однако со временем девушка начала заниматься цифровым искусством. Создала страницу на OnlyFans и публиковала фотографии, часто используя инструменты редактирования для омоложения своего лица. Из-за этого возник скандал, ведь многие обвинили ее в популяризации эксплуатации детей и начали говорить о безопасности несовершеннолетних в интернете.

"Я хотела сделать что-то, что было бы похоже на реального аниме-персонажа — маленький подбородок, большие глаза — по моему подобию, потому что я использую свою фотографию и редактирую ее. Я просто хотела создать фантазию, просто персонажа. И я смогла скрыть свою личность и все равно зарабатывать деньги на своем искусстве", – объясняет Дитс.

Звезда OnlyFans Coconut Kitty совершила самоубийство - фото 3

Диана Дитс неохотно рассказывала о своем возрасте и несколько раз говорила, что ей 24, но это происходило несколько лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных лицах, публично объявивших о том, что имеют ВИЧ.

Также "Комментарии" писали о семи знаменитостях, выросших в бедности.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11772111/Pedo-baiting-OnlyFans-creator-Coconut-Kitty-commits-suicide.html
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