Звезда OnlyFans Coconut Kitty совершила самоубийство

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Slava Kot
Диана Дитс, которая была популярной моделью в OnlyFans под именем Coconut Kitty покончила с собой из-за депрессии и проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Диана Дитс также известна как Coconut Kitty. Фото из открытых источников
Сообщение о смерти появилось в начале недели на ее официальной странице, где объявили, что Диана Дитс покончила жизнь самоубийством 12 февраля. У Дитс, которая была звездой OnlyFans под ником Coconut Kitty было 5,4 млн подписчиков, а СМИ оценивают ее состояние в 450 тыс. долларов.
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Диана Дитс была художницей-любителем и пыталась заработать деньги продажей своих акриловых картин, однако со временем девушка начала заниматься цифровым искусством. Создала страницу на OnlyFans и публиковала фотографии, часто используя инструменты редактирования для омоложения своего лица. Из-за этого возник скандал, ведь многие обвинили ее в популяризации эксплуатации детей и начали говорить о безопасности несовершеннолетних в интернете.
Диана Дитс неохотно рассказывала о своем возрасте и несколько раз говорила, что ей 24, но это происходило несколько лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных лицах, публично объявивших о том, что имеют ВИЧ.
Также "Комментарии" писали о семи знаменитостях, выросших в бедности.
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