Звезда OnlyFans Coconut Kitty совершила самоубийство

Диана Дитс, которая была популярной моделью в OnlyFans под именем Coconut Kitty покончила с собой из-за депрессии и проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Диана Дитс также известна как Coconut Kitty. Фото из открытых источников

Сообщение о смерти появилось в начале недели на ее официальной странице, где объявили, что Диана Дитс покончила жизнь самоубийством 12 февраля. У Дитс, которая была звездой OnlyFans под ником Coconut Kitty было 5,4 млн подписчиков, а СМИ оценивают ее состояние в 450 тыс. долларов.

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"В прошлое воскресенье Coconut Kitty совершила самоубийство. Она была упрямой и сильной, но также доброй. У нее было самое большое сердце, которое мы когда-либо знали. Ей нравилось творить искусство и выражать себя, и мы знаем, что многие из вас тоже ее любили, и она всегда была вам всем очень благодарна", — говорится в сообщении.





Диана Дитс была художницей-любителем и пыталась заработать деньги продажей своих акриловых картин, однако со временем девушка начала заниматься цифровым искусством. Создала страницу на OnlyFans и публиковала фотографии, часто используя инструменты редактирования для омоложения своего лица. Из-за этого возник скандал, ведь многие обвинили ее в популяризации эксплуатации детей и начали говорить о безопасности несовершеннолетних в интернете.



"Я хотела сделать что-то, что было бы похоже на реального аниме-персонажа — маленький подбородок, большие глаза — по моему подобию, потому что я использую свою фотографию и редактирую ее. Я просто хотела создать фантазию, просто персонажа. И я смогла скрыть свою личность и все равно зарабатывать деньги на своем искусстве", – объясняет Дитс.





Диана Дитс неохотно рассказывала о своем возрасте и несколько раз говорила, что ей 24, но это происходило несколько лет.

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