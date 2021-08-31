Звезда российского сериала "Кухня" умер прямо на сцене: что случилось

Любители российских сериалов "Кухня" и "Воронины" наверняка помнят обворожительного армянина Артура Диланяна. Как информируют росСМИ, талантливого театрального и киноактера не стало в воскресенье, 29 августа.



Звезда "Кухни" Артур Диланян умер от сердечной недостаточности. Фото из открытых источников

Диланян не дожил несколько недель до своего 60-летнего юбилея. День рождения мужчина должен был бы отпраздновать 9 сентября.

По словам заместительницы худрука Московского армянского театра Нелли Шабхазовой, Диланян никогда не жаловался на самочувствие или ухудшение состояния здоровья. Перед спектаклем "Кубик Рубика, или Геометрия любви", говорят очевидцы, актер постоянно рассказывал шутки и с удовольствием распевал веселые мотивы.

Однако на 22 минуте театрального представления Артур Диланян упал посреди сцены. Несмотря на то, что коллеги и в последствие медицинские работники пытались помочь талантливому мужчине, реанимационные действия не привели к необходимому результату.

Позже в прессу просочилась информация, что у Диланяна была сердечная недостаточность, и причиной смерти стал как раз очередной приступ.

Отметим, что на театральном поприще актер провел без малого два десятка лет. За это время он также успел засветиться в некоторых теле- и кинолентах, среди которых уже упомянутые "Воронины", "Кухня", а также "Дважды два", "Детективы", "Пятницкий" и многие другие.

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