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Звезда российского сериала "Кухня" умер прямо на сцене: что случилось

Артура Диланяна подвело собственное сердце — оно остановилось посреди спектакля в театре

сегодня, 11:50
Автор:

Вечканова Елена

Любители российских сериалов "Кухня" и "Воронины" наверняка помнят обворожительного армянина Артура Диланяна. Как информируют росСМИ, талантливого театрального и киноактера не стало в воскресенье, 29 августа.

Звезда российского сериала "Кухня" умер прямо на сцене: что случилось

Звезда "Кухни" Артур Диланян умер от сердечной недостаточности. Фото из открытых источников

Диланян не дожил несколько недель до своего 60-летнего юбилея. День рождения мужчина должен был бы отпраздновать 9 сентября.

По словам заместительницы худрука Московского армянского театра Нелли Шабхазовой, Диланян никогда не жаловался на самочувствие или ухудшение состояния здоровья. Перед спектаклем "Кубик Рубика, или Геометрия любви", говорят очевидцы, актер постоянно рассказывал шутки и с удовольствием распевал веселые мотивы.

Однако на 22 минуте театрального представления Артур Диланян упал посреди сцены. Несмотря на то, что коллеги и в последствие медицинские работники пытались помочь талантливому мужчине, реанимационные действия не привели к необходимому результату.

Звезда российского сериала ”Кухня” умер прямо на сцене: что случилось - фото 2

Позже в прессу просочилась информация, что у Диланяна была сердечная недостаточность, и причиной смерти стал как раз очередной приступ.

Отметим, что на театральном поприще актер провел без малого два десятка лет. За это время он также успел засветиться в некоторых теле- и кинолентах, среди которых уже упомянутые "Воронины", "Кухня", а также "Дважды два", "Детективы", "Пятницкий" и многие другие.

Звезда российского сериала ”Кухня” умер прямо на сцене: что случилось - фото 3
Звезда российского сериала ”Кухня” умер прямо на сцене: что случилось - фото 4

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в августе 2021 года из жизни также ушел самый высокий украинец, известный несколькими ролями в нескольких американских фильмах. Что стало причиной смерти, читайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, что поклонники британской версии сериала об известном детективе Шерлоке Холмсе глубоко скорбят. Не так давно стало 84-летней актрисы Уны Стаббс, очаровавшей многих зрителей в роли неунывающей домовладелицы Шерлока, миссис Хадсон. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://tass.ru/kultura/12252983
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